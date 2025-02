Captain America: Brave New World ottiene il peggior punteggio CinemaScore di un film del MCU

Il film Captain America: Brave New World non sembra aver conquistato il pubblico americano, fermandosi a un deludente punteggio su CinemaScore.

Captain America: Brave New World, nonostante dei buoni risultati ai box office, ha ottenuto il peggior punteggio CinemaScore mai ricevuto da un film del MCU.

A livello globale il debutto del lungometraggio con star Anthony Mackie nella parte di Sam Wilson è arrivato a quota 192 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione nelle sale.

L'accoglienza riservata a Captain America 4

Negli Stati Uniti, tuttavia, il film Captain America: Brave New World si è fermato a soli 88.5 milioni di dollari nei primi tre giorni dall'arrivo nei cinema, arrivando a poco più di 100 milioni al termine del weekend. Nel 2023 Ant-Man and the Wasp: Quantumania, nello stesso periodo di tempo, aveva incassato 106.1 milioni di dollari e 120 milioni dopo il fine settimana.

Mackie in Brave New World

La quarta avventura cinematografica di Captain America, tuttavia, si posiziona al quarto posto dei migliori incassi del Presidents' Day weekend alle spalle di Black Panther (242 milioni di dollari), Deadpool (152 milioni), e Ant-Man and the Wasp: Quantumania (120 milioni).

Il film, purtroppo, ha ottenuto solo un voto B- su CinemaScore, il peggior risultato di un film del Marvel Cinematic Universe. Eternals, The Marvels, e il sequel di Ant-Man avevano infatti un punteggio di B dopo le reazioni degli spettatori. Gli altri film di Captain America avevano invece anche raggiunto un punteggio pari ad A in occasione di The Winter Soldier e Civil War.

L'accoglienza non particolarmente positiva potrebbe quindi far ipotizzare un calo di incassi nella seconda settimana.

Su Rotten Tomatoes, invece, la nuova avventura di Sam è ferma a 50% di recensioni positive da parte dei critici dopo 256 recensioni, punteggio che posiziona il progetto sopra Ant-Man ed Eternals, arrivati rispettivamente a quota 46% e 47%.