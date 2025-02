Captain America: Brave New World, Anthony Mackie sorprende i fan entrando in sala col secchiello dei popcorn

Anthony Mackie ha deciso di sperimentare di persona le reazioni dei fan al suo debutto nei panni di Captain America e ha partecipato a una proiezione di Captain America: Brave New World, sorprendendo tutti i presenti.

Il nuovo film del Marvel Cinematic Universe ha debuttato nelle sale americane il 14 febbraio. Il giorno dopo, il 15 febbraio, Mackie ha fatto una sorpresa ai fan che aspettavano di vedere il film a Disney Springs. Come si vede in un video pubblicato dai Marvel Studios, Mackie si è anche presentato con il secchiello dei popcorn ispirato allo scudo del personaggio.

Il filmato mostra la reazione sorpresa degli spettatori all'arrivo di Mackie, con il suo secchiello pieno di popcorn. "Ehi, ragazzi", ha detto mentre si dirigeva verso la parte anteriore del cinema. "All'improvviso avete i posti migliori della sala", ha aggiunto rivolgendosi alle persone sedute in prima fila.

Un Captain America tra la folla in festa al cinema

"Prima di tutto, volevo ringraziarvi. Grazie per essere il pubblico del weekend di apertura. Grazie per essere fan. Grazie per essere qui perché amate questi personaggi e volete vedere dove andranno a finire queste storie. Significa molto, moltissimo", ha detto l'attore nel suo discorso. "Divertitevi", ha aggiunto un attimo prima di andarsene, con il suo secchiello di popcorn al seguito. "Mi sembra che sia andata bene", ha poi dichiarato rivolgendosi alla telecamera.

La mossa è stata molto apprezzata sui social media, con diversi fan presenti all'evento che hanno condiviso i loro video del cameo a sorpresa di Mackie. "Questo è un uomo che apprezza il posto in cui si trova. Si merita tutto l'amore e il sostegno. Questo è il mio capitano!", ha scritto un fan sul video della Marvel su TikTok. "Si vede che è davvero felice di avere finalmente un film tutto suo, e ora la gente ci trova solo qualcosa da odiare, il film è un solido 8/10, nessuno può convincermi del contrario", ha aggiunto un altro". Su queste pagine trovate la nostra recensione di Captain America: Brave New World.

Sorprendere i fan alle proiezioni non è una novità, visto che molti attori lo hanno fatto in passato. Recentemente, Halle Berry ha fatto un'apparizione inaspettata alla proiezione del suo ultimo film, Never Let Go, sorprendendo i fan in un cinema del Maryland. Anche Brendan Fraser ha sorpreso i fan durante una proiezione speciale de La mummia a Londra all'inizio del 2023. Persino Joaquin Phoenix ha sorpreso gli spettatori che si sono presentati a vedere Joker nel 2019.