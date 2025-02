Captain America: Brave New World, manifestanti pro-Palestina chiedono il boicottaggio del film Marvel

La premiere losangelina del cinecomic Marvel, da oggi al cinema, perturbata dagli attivisti pro-Palestina che chiedono il boicottaggio del film per via della presenza dell'eroina Sabra nonostante le modifiche al personaggio introdotte da Marvel.

Dozzine di manifestanti filo-palestinesi sono intervenuti alla premiere hollywoodiana di Captain America: Brave New World chiedendo a gran voce il boicottaggio del film per la sua inclusione della supereroina israeliana Ruth Bat-Seraph, alias Sabra, interpretato da Shira Haas.

I manifestanti portavano cartelli con la scritta "Sabra deve andarsene", "Disney sostiene il genocidio", "Boicottate Capitan America" e "Pregate 4, Principessa Jasmine". Hanno scandito cori come "Palestina libera, libera, libera" e "Disney, Disney non puoi nasconderti".

L'inclusione di Sabra, che nei fumetti è una agente del Mossad, ha scatenato polemiche tra i fan palestinesi nel 2022. La Marvel ha prontamente rilasciato una dichiarazione in cui assicurava che stava adottando un nuovo approccio al personaggio per Brave New World.

"Anche se i nostri personaggi e le nostre storie sono ispirati ai fumetti sono sempre immaginati in modo nuovo per lo schermo e il pubblico di oggi, e i filmmaker stanno adottando un nuovo approccio con il personaggio di Sabra, introdotto per la prima volta nei fumetti più di 40 anni fa" ha spiegato lo studio.

Il produttore di Brave New World Nate Moore ha aggiunto che Sabra nel film non fa parte del Mossad, "ma lavora per il governo degli Stati Uniti. Ciò che pensavamo fosse interessante era conoscere molti dei personaggi che ruotano attorno al presidente Thaddeus Ross. Ruth lavora all'interno del governo sotto Ross, quindi il suo punto di vista su quel personaggio e il punto di vista di Sam li mettono in rotta di collisione. È israeliana di prima generazione, ma lavora negli Stati Uniti".

Il caso Sabra

La prima apparizione di Sabra nei fumetti Marvel risale ai primi anni '80 nell'albo L'incredibile Hulk #256. Fin dal principio la sua presenza ha suscitato polemiche dal momento che ha spinto Marvel a intervenire nel conflitto israelo-palestinese.

Anthony Mackie ed Harrison Ford in una scena

In un'industria dei fumetti costruita sul lavoro di creativi ebrei, Sabra rimane una di un gruppo selezionato di personaggi Marvel ebrei che provengono direttamente da Israele, ma la sua natura di mutante domina la narrazione.

"Il punto di vista di Ruth nel film è davvero interessante perché non è un segreto che lavori per il governo degli Stati Uniti e che collabori con il Presidente Thaddeus Ross" spiega ancora Nate Moore a Entertainment Weekly. "Penso che ciò che è interessante in questa dinamica è che Ruth e Sam hanno una prospettiva molto diversa su chi sia Thaddeus Ross e se sia o meno un degno presidente. E penso che questo metterà Sam e Ruth _in rotta di collisione in un modo interessante"_.

Scoprite la nostra recensione di Captain America: Brave New World, in arrivo nei cinema italiani a partire da oggi.