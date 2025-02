Captain America: il villain di Giancarlo Esposito tornerà, ma stavolta in una serie

Ora che Giancarlo Esposito è entrato nel Marvel Cinematic Universe, la domanda è: dove lo vedremo la prossima volta?

L'attore - noto per i suoi ruoli da cattivo in serie come Breaking Bad, The Boys e The Mandalorian - ha fatto il suo debutto nel MCU sul grande schermo, interpretando un assassino a sangue freddo che cerca di tarpare le ali a Captain America (Anthony Mackie) in Brave New World: Seth Voelker, alias Sidewinder della Serpent Society.

Il personaggio di Esposito è stato aggiunto durante i reshoots, sostituendo Diamondback (Rosa Salazar) e Re Cobra (Seth Rollins) come mercenario della Serpent Society ingaggiato da Samuel Sterns/il Leader (Tim Blake Nelson) per rubare l'adamantio e complicare il trattato del Presidente degli Stati Uniti Ross (Harrison Ford) con il Giappone.

In quale progetto Marvel potrebbe tornare il villain di Giancarlo Esposito

Captain America: Brave New World: Anthony Mackie in un primo piano

Dopo questa sua apparizione, non crediamo che il suo personaggio verrà messo da parte nei piani futuri della Marvel. Dopo un fallito attentato alla vita di Cap, infatti, Sidewinder viene arrestato, fornisce informazioni su Sterns e avverte Sam Wilson che inevitabilmente uscirà di prigione.

Captain America: Brave New World: Anthony Mackie in una sequenza

Quando Esposito aveva fatto un primo accenno al suo ruolo Marvel, all'epoca sconosciuto, durante una convention nel maggio 2024, aveva confessato alla folla del Phoenix Fan Fusion: "È un ruolo che non potete prevedere. Verrà anticipato e poi tornerà in una serie".

La programmazione televisiva dei Marvel Studios comprende Daredevil: Rinascita (4 marzo), Ironheart (24 giugno), Wonder Man (dicembre 2025) e Vision Quest (2026), quindi si tratta di individuare il progetto più probabile per Sidewinder. Sebbene le apparizioni del personaggio si siano limitate a una manciata di fumetti di Capitan America, è apparso - insieme ad Anaconda, Black Mamba e Death Adder della Serpent Society - come membro della Gilda degli Assassini in alcuni numeri della serie Elektra di Haden Blackman e Michael Del Mundo nel 2014. Quindi, potrebbe fare un cameo in Daredevil: Rinascita?