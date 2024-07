Captain America: Brave New World, Giancarlo Esposito: "Nessuno ha ancora indovinato il mio ruolo"

Quando Giancarlo Esposito ha confermato di essere entrato a far parte del MCU in un ruolo misterioso, le speculazioni si sono immediatamente scatenate. Sono stati fatti nomi come Professor X, Magneto e Dottor Destino, ma la star di The Boys è stata avvistata sul set di Captain America: Brave New World.

Aggiunto durante le riprese, si ritiene che il personaggio di Esposito faccia parte della La Società dei serpenti come cattivo secondario nel primo film che vede il debutto di Sam Wilson come Capitan America.

Gli scoop sui social media sostengono che il cattivo armato dell'attore sia G.W. Bridge/George Washington Bridge, un oscuro personaggio dei fumetti legato al branco selvaggio di Cable e allo SHIELD.

Captain America: Brave New World, Giancarlo Esposito è un villain da urlo sul set del film (FOTO)

La smentita di Giancarlo Esposito

Durante un'apparizione alla convention di questo fine settimana, Esposito è sembrato smentire queste affermazioni. "Il personaggio che interpreto è un duro", ha esordito. "Questo mi eccita sempre. Per me sviluppare quel personaggio in linea con la sua nascita è un'arte affascinante".

"Mi sono divertito moltissimo a girarlo. Non vi dico chi interpreto... la gente cerca di indovinare e nessuno ha ancora indovinato", ha concluso l'attore.

È possibile che non abbia visto le recenti voci su G.W. Bridge, anche se stentiamo a crederlo vista l'enorme quantità di rumor circolati. Esposito ha già detto che apparirà in questo film e poi in una serie TV Disney+, e la teoria prevalente per quest'ultima è Daredevil: Born Again o Ironheart.

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie in una scena

Nella sinossi di Captain America: Brave New World si legge: "Dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford nel suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam si ritrova nel mezzo di un incidente internazionale. Deve scoprire il motivo di un nefasto complotto globale prima che la vera mente faccia diventare rosso il mondo intero". Nell'attesa dell'uscita del film potete dare un'occhiata al primo poster con lo scudo del nuovo Cap.

Captain America: Brave New World è interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford.