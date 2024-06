Captain America: Brave New World, Giancarlo Esposito è un villain da urlo sul set del film (FOTO)

Primo sguardo a Giancarlo Esposito attraverso le nuove foto del set di Captain America: Brave New World. Mentre la saga del Multiverso va avanti, i Marvel Studios hanno ufficialmente reclutato un altro attore di primissimo piano per il franchise: Giancarlo Esposito, infatti, apparirà nel MCU come personaggio non ancora rivelato. L'interprete e altri membri del cast di Captain America: Brave New World stanno attualmente partecipando alle riprese in vista dell'uscita del film nel 2025.

Quasi un giorno dopo la conferma che Giancarlo Esposito apparirà in Captain America: Brave New World, il fotografo Christopher Oquendo ha condiviso su Twitter una prima immagine del misterioso villain che farà il suo debutto nel MCU nel 2025. Dalle foto, è possibile notare il volto di Breaking Bad arrivare sul set delle riprese del film, vestito con il costume completo del suo personaggio che include un'armatura con fondine per coltelli incorporate e una pistola nascosta sotto l'elegante giacca.

Qual è il ruolo di cui Giancarlo Esposito

Le foto dal set non forniscono molti indizi su chi l'attore potrebbe interpretare nel film del MCU. Dal momento che, come riportato da Screen Rant, alcune voci suggeriscono che la Serpent Society avrà un ruolo in Captain America: Brave New World, Giancarlo Esposito potrebbe interpretare un suo membro, visto che indossa un equipaggiamento tattico. Tuttavia, essendo la Serpent Society una delle organizzazioni malvagie minori del mondo Marvel, è difficile individuare un personaggio specifico.

Giancarlo Esposito joins the 'Captain America: Brave New World' cast , photo Christopher Oquendo

Grantville, Georgia #marvel #capatainamerica #bravenewworld 'NEW WORLD' sign of the times ... pic.twitter.com/wt3ZAb4Ujp — Christopher Oquendo Photographer (@Christo45951886) June 1, 2024

Una grande sorpresa sarebbe se Esposito interpretasse una versione rivisitata di Victor von Doom molto prima che diventi il Dottor Destino, uno dei cattivi più famosi dell'intero canone Marvel dei Fantastici Quattro. Dato che Esposito ha rivelato che il suo personaggio sarà anche al centro di una serie TV del MCU, un personaggio cruciale come il Dottor Destino avrebbe molto senso. Victor, quindi, potrebbe avere un piccolo ruolo in questo film in modo tale da porre le basi per il suo ampliamento in uno show TV.

Giancarlo Esposito ha fatto intendere che si tratta di un personaggio che non molti si aspettano, ma quale sia la portata è il mistero più grande. Captain America: Brave New World sarà distribuito in Italia il 12 febbraio 2025.