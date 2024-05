Marvel, svelato il debutto di Giancarlo Esposito nel MCU: dove lo vedremo

Il debutto nel Marvel Cinematic Universe per l'attore di Breaking Bad è dato per certo da molte voci affidabili

Tempo fa vi avevamo riportato le parole di Giancarlo Esposito, che aveva annunciato il suo imminente ingresso nel Marvel Cinematic Universe, senza però specificare né il ruolo né il progetto a cui avrebbe preso parte.

Tuttavia, secondo il noto scooper MyTimeToShineHello, non solo l'attore di Breaking Bad e Better Call Saul avrebbe già firmato per entrare nel MCU, ma apparirà in una delle prossime serie Marvel Studios in arrivo su Disney+.

Lo stesso Esposito aveva aggiunto che il suo ruolo non è quello che i fan si aspetterebbero da. lui - dato che tempo fa si era ipotizzato un futuro da Professor X per l'attore - e che il suo arrivo sarà prima anticipato e poi rivelato subito dopo in una serie.

Se pensiamo a uno dei prossimi progetti Marvel in arrivo, Deadpool & Wolverine è proprio dietro l'angolo, quindi è impossibile escludere che sia proprio lì che vedremo Esposito per la prima volta.

Captain America: Brave New World sembra avere la sua schiera di cattivi già al completo, con l'introduzione del Leader e persino una potenziale apparizione dell'alter ego di Thaddeus Ross, Red Hulk. Altri film del MCU che hanno recentemente iniziato la produzione o rivelato informazioni sul casting sono Thunderbolts*, Fantastic Four e Blade, che secondo gli ultimi aggiornamenti sarà riscritto ancora una volta.

Tra le prossime serie in arrivo, c'è Agatha All Along, con il ritorno di Kathryn Hahn nel personaggio.