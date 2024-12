Captain America: Brave New World, Funko Pop svela l'aspetto del Leader e non è come ci si aspetterebbe

Mentre il merchandising di Captain America: Brave New World sta iniziando ad arrivare nei negozi, è stata appena stata rivelata una prima occhiata alle nuove Funko Pop dedicate al film che vedrà per la prima volta al centro il nuovo Captain America di Sam Wilson.

Ritratti nelle loro versioni giocattolo, troviamo Sam Wilson/Captain America, Joaquin Torres/Falcon, Ruth/Sabra, Red Hulk e il Leader, con quest'ultimo che sancisce la sua prima apparizione nel marketing. Tuttavia, la versione di Tim Blake Nelson del cattivo non è quella che i fan forse si aspettavano di vedere.

Per dirla senza mezzi termini, il classico villain di Hulk sembra molto... ordinario. Infatti, questo Leader non ha l'aspetto drammatico della sua controparte a fumetti. La figura smentisce anche le precedenti voci secondo cui Samuel Sterns non sarebbe stato verde, poiché qui vediamo che condivide la stessa tonalità di colore che sfoggia anche Bruce Banner quando si trasforma.

Molti fan sono rimasti delusi quando hanno scoperto che il Leader non centrava nulla nella trama di She-Hulk: Attorney at Law, quindi la speranza è che Captain America: Brave New World possa gettare le basi per storie più importanti che coinvolgano il personaggio.

"Sono rimasto profondamente addolorato di non essere potuto tornare nel MCU", ha recentemente dichiarato Nelson a proposito della sua lunga assenza dopo aver interpretato per la prima volta Sterns ne L'incredibile Hulk del 2008. "Tutto quello che volevo fare, come attore, era capire cosa succedeva a questo ragazzo. 18 anni dopo sono riuscito a farlo e non sono rimasto deluso".

"È stata una grande sfida e sono stato guidato magnificamente da Julius Onah, che è un regista indie", ha aggiunto. "Sono registi veri che vogliono lavorare con gli attori e dare loro l'opportunità di interpretare personaggi stravaganti. La Marvel lo sostiene". Captain America: Brave New World uscirà nelle sale il 14 febbraio 2025.