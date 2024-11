Captain America: Brave New World, che disastro: nuovi reshoots dopo le pessime proiezioni test?

Aumentano le notizie negative che da ormai molti mesi circondano la produzione di Captain America: Brave New World e stavolta riguarderebbero le pessime proiezioni di prova con il pubblico.

Un mese fa, era stato riportato che la pellicola dei Marvel Studios aveva più o meno un montaggio finale pronto per la data di uscita del 14 febbraio 2025. Ora Giancarlo Esposito, uno degli attori del film, ha affermato che la prossima settimana tornerà a girare per ulteriori riprese. Si tratterebbe di una notizia che non dovrebbe destare sorpresa, ma il fatto è che ci sono già state delle riprese aggiuntive per questo quarto capitolo del franchise e quelli dichiarati da Esposito sarebbero degli ulteriori rimaneggiamenti.

Le riprese principali di Brave New World sono terminate nel giugno del 2023 e la data di uscita era prevista per il luglio del 2024, ma la produzione ha cominciato a diventare problematica per la Marvel. Non si rimuove un film così importante dal calendario e poi si decide di scaricarlo a febbraio, a meno che non ci siano grossi problemi.

Problemi alla sceneggiatura e budget fuori controllo

L'anno scorso, dopo aver ricevuto punteggi negativi nei test e dopo che la Marvel stessa era rimasta delusa da una prima versione del film, Brave New World è stato posticipato al febbraio 2025. Sono state effettuate numerose riprese, con "tre importanti sequenze d'azione" girate tra maggio e agosto 2024 ad Atlanta. Lo scorso dicembre, Matthew Orton è stato assunto dalla Marvel per scrivere "scene e materiali aggiuntivi". Il lavoro di Orton è stato girato durante le riprese di quest'estate. Sono stati aggiunti nuovi personaggi alla storia.

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie anticipa la presenza nel film "di numerosi Hulk"

Il mese scorso sono stati proiettati due diversi montaggi del film e i dettagli della trama di uno di essi sono trapelati online. Pare che a coloro che hanno assistito al film è stato dato un braccialetto rosso o verde e sono stati divisi in due sale diverse. Le reazioni non sarebbero state molto positive nei confronti di questo film, che è stato descritto come "inessenziale" e "piatto".

Il pubblico verrà mai a vedere un film su Capitan America senza Chris Evans? Brave New World, il cui budget sembra sia lievitato fino a 350 milioni di dollari, è interpretato da Anthony Mackie, Liv Tyler, Harrison Ford, Shira Haas e Tim Blake Nelson e uscirà nelle sale il 14 febbraio 2025.