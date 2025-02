Captain America: Brave New World: ecco quali eroi torneranno nel film

Anche se L'incredibile Hulk del 2008 non è sempre stato destinato a far parte del MCU, così come in Capitan America: Brave New World, l'universo generale ha fatto di tutto per incorporarlo con il passare del tempo. Innanzitutto, c'è stato un riferimento alla lotta di Hulk ad Harlem con l'Abominio in The Avengers del 2012.

Poi, il compianto William Hurt ha ripreso il suo ruolo di Thaddeus "Thunderbolt" Ross in Captain America: Civil War, seguito da apparizioni minori in Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Vedova Nera. Ross (ora interpretato da Harrison Ford) è pronto per quello che probabilmente sarà il suo ruolo più importante come antagonista in Captain America: Brave New World, ma chi altro tornerà?

Captain America: Brave New World: ecco chi tornerà nel film

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie in una scena

In Brave New World sono presenti alcuni volti nuovi che, se dovessero sopravvivere a questo film, potrebbero apparire in altre avventure del MCU. Tra questi, Rosa Salazar di Alita: Angelo della Battaglia nel ruolo di Diamondback, Giancarlo Esposito di Breaking Bad nel ruolo di Sidewinder, Jóhannes Haukur Jóhannesson nel ruolo di Copperhead e Takehiro Hira di Shōgun nel ruolo del Primo Ministro Ozaki.

Sam Wilson / Capitan America (Anthony Mackie)

Captain America: Brave New World: Anthony Mackie in un'immagine promozionale

Ovviamente, Anthony Mackie tornerà a vestire i panni di Sam Wilson. Non solo è la prima volta che un film del MCU lo vede protagonista ma è anche la prima volta che interpreterà Capitan America per l'intera pellicola. È difficile sostituire Chris Evans come Capitan America agli occhi del pubblico, ma Mackie è un interprete altrettanto simpatico e carismatico; quindi, sarà interessante vedere se l'affluenza del pubblico sarà simile a quella di Captain America: The Winter Soldier, che sembra essere il paragone più diretto dato che Il primo vendicatore è uscito durante gli inizi del MCU e Civil War è stato essenzialmente Avengers 2.0.

Captain America - Brave New World, Anthony Mackie: "Racconto i valori di un eroe universale"

The Falcon and the Winter Soldier non è privo di difetti, ma è una serie ambiziosa che ha fatto un ottimo lavoro nel preparare il terreno per Brave New World. Bucky Barnes potrebbe essere un po' impegnato a stare al fianco dei Thunderbolts*, ma la serie Disney+ di cui sopra ha dimostrato che il Cap di Mackie è più che in grado di tenere le luci della ribalta, soprattutto con quel discorso entusiasmante durante l'episodio finale.

Thaddeus "Thunderbolt" Ross (Harrison Ford)

Captain America: Brave New World

Il generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross è tornato, ma ha un aspetto un po' diverso. Innanzitutto, ora è il Presidente degli Stati Uniti. Inoltre, è interpretato da un'altra leggenda di Hollywood (cosa che il primo trailer faceva notare in modo sottile). Infine, finirà per trasformarsi in ciò che ha odiato per gran parte della sua carriera. Anzi, una versione peggiore di ciò che ha sempre odiato.

A prescindere da come andranno le cose per Ross in Captain America: Brave New World, si tratta di un arco narrativo appropriato per Ross. Tutto ciò che immaginava che Hulk fosse (a volte con qualche giustificazione), ora è diventato. È un peccato che William Hurt non abbia potuto essere presente nel MCU per tutta la durata dell'arco narrativo, ma Harrison Ford è sicuramente un sostituto degno di nota.

Samuel Sterns / Il leader (Tim Blake Nelson)

L'incredibile Hulk: Tim Blake Nelson in una scena

Mentre Thaddeus Ross ha ricevuto un po' di tempo da L'incredibile Hulk, gli altri personaggi principali (escluso Hulk, ovviamente) non lo hanno fatto. Per esempio, il dottor Samuel Sterns di Tim Blake Nelson, che doveva essere il cattivo Leader in un sequel de L'incredibile Hulk. A quanto pare, la cosa non si è mai concretizzata, fino ad ora.

Captain America: Brave New World, cosa aspettarsi? Uno spy thriller dalle grandi promesse

Se c'è un personaggio che ritorna e che suscita un alone di mistero sul suo ruolo in Brave New World, quello è il Leader. Considerando quanto sia amabile Tim Blake Nelson, è sorprendente che non gli sia mai stato dato qualcosa da fare nei progetti del MCU tra L'incredibile Hulk e Brave New World. Ma come nel caso di Tim Roth in She-Hulk: Attorney at Law, è un attore dell'Incredibile Hulk che è tornato, e probabilmente in un modo che il pubblico non si aspetta.

Isaiah Bradley (Carl Lumbly)

La caduta della casa degli Usher: Carl Lumbly e Mark Hamill in una scena della serie

Falcon e Winter Soldier hanno cambiato per sempre l'MCU facendo luce sugli altri soggetti/vittime dei test sul siero del Super Soldato. In particolare, i soggetti afro-americani che il governo non riteneva così commerciabili come, ad esempio, uno Steve Rogers.

Ciò che il governo riteneva giusto per persone come Isaiah Bradley era una condanna a tre decenni di prigione. Il tutto per azioni che è stato costretto a compiere attraverso il controllo mentale, in seguito a una procedura per la quale non aveva nemmeno firmato. A giudicare dal trailer di Brave New World, Bradley sarà ancora una volta costretto a fare qualcosa di orribile contro la sua volontà, mettendo un'enorme pressione sulle spalle di Sam Wilson per dimostrare la sua innocenza.

Betty Ross (Liv Tyler)

La bella Liv Tyler in una scena del film L'incredibile Hulk

Se "Thunderbolt" Ross non fosse così rapido nel considerare Bruce Banner come usa e getta, si potrebbe sostenere che è un antagonista del MCU che ha più ragione che torto. Questo è particolarmente vero quando è disposto a mettere da parte il suo chiaro odio per Hulk, basato sulla paura, quando sua figlia, Betty, si trova sulla linea di tiro.

Captain America: Civil War - Gli amici non tradiscono. E nemmeno la Marvel

A proposito di Betty, tornerà sotto i riflettori del MCU per la prima volta dopo 17 anni, ancora una volta interpretata da Liv Tyler. È sempre sembrato strano che la giovane Ross fosse messa da parte, apparentemente mai degna di essere menzionata da Banner. Visto che la relazione nascente di Banner con Natasha Romanoff è finita con un tonfo in Avengers: Age of Ultron, non è che non ci sia mai stata l'opportunità di reinserire il personaggio di Tyler. Comunque sia, è tornata e ci si chiede ancora una volta se sarà in grado di calmare il padre. Perché questa volta sembra che sia quello di cui ha bisogno più che mai.

Joaquín Torres / Falcon (Danny Ramirez)

Captain America: Brave New World

Il tenente Joaquín Torres di Danny Ramirez fa il suo debutto in The Falcon and the Winter Soldier, fungendo da alleato di Wilson e da orecchio attento. È anche colui che fa sapere a Wilson come sono andate le cose durante il Blip. È un personaggio simpatico e parte integrante della capacità di Wilson di tenere il passo degli Flag Smasher e, infine, di fermarli.

È stato in The Falcon and the Winter Soldier che il pubblico ha appreso che Torres avrebbe ripreso le ali di Falcon. È stato un toccante passaggio di testimone, non diversamente da quando Steve Rogers ha passato lo scudo di Capitan America a Wilson. È logico che Torres avrà un ruolo cruciale in Brave New World come nella serie Disney+ che l'ha preceduto.