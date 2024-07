Captain America: Brave New World, Anthony Mackie anticipa la presenza nel film "di numerosi Hulk"

Il primo trailer di Captain America: Brave New World ha svelato la prima apparizione nel Marvel Cinematic Universe di Red Hulk, ma secondo quanto dichiarato dal protagonista Anthony Mackie, non sarà l'unico Hulk a comparire sullo schermo.

Nel film diretto da Julius Onah, vedremo infatti l'attesa trasformazione del Presidente Ross - interpretato per la prima volta da Harrison Ford, che ha ereditato il ruolo dal compianto William Hurt - nel Red Hulk dei fumetti Marvel.

In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly in occasione del Comic-Con di San Diego, la star di Brave New World ha rivelato però che nel film saranno presenti più di un solo Hulk. "Gli eventi di Hulk e del suo film non riguardano affatto questa storia", ha esordito Mackie. che poi ha aggiunto: "E quando si presenta, non Red Hulk, l'altro Hulk, ci sono più Hulk...".

Captain America: Brave New World, Harrison Ford e Anthony Mackie in una scena

A questo punto Harrison Ford, che era lì presente all'intervista del collega, dà un colpetto a Mackie, apparentemente come se fosse rimasto sorpreso nell'apprendere questa informazione (o forse anche per impedire a Mackie di dire di più), ma questi ha continuato: "Ma c'è solo un Red Hulk, ce n'è solo uno. Quando appare, il suo mondo, il suo universo, la sua storia sono completamente separati dal modo in cui lo utilizziamo nella nostra storia".

Captain America: Brave New World, chi è Red Hulk? La storia del personaggio Marvel

Leggendo tra le righe, sembra che il "lui" a cui si riferisce Mackie non sia altro che il Bruce Banner/Hulk di Mark Ruffalo. Tuttavia, il modo in cui Mackie sottolinea il fatto che ci sia più di un Hulk nel film ci fa pensare che potrebbero comparire ancora più mostri alimentati dai raggi Gamma.

D'altronde non dobbiamo dimenticare che nel cast torna anche la Betty Ross di Liv Tyler, interesse sentimentale di Banner che non compariva dal lontano L'incredibile Hulk del 2008 (quando a interpretare Hulk era Edward Norton). Apparirà anche Red She-Hulk?