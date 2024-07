Captain America: Brave New World, chi è Red Hulk? La storia del personaggio Marvel

La più grande rivelazione del primo trailer di Captain America: Brave New World è stata la prima apparizione di Red Hulk. Da un lato, è esattamente quello che sembra - l'Incredibile Hulk, ma rosso - ma dall'altro, il personaggio ha una storia molto più complessa alle sue spalle.

Apparso per la prima volta in Hulk #1 del 2008, il personaggio è stato creato da Jeph Loeb e Ed McGuinness. In realtà, l'alter ego del misterioso Red Hulk era Thaddeus "Thunderbolt" Ross, il celebre generale diventato sempre più folle a causa della sua ossessione di catturare l'Incredibile Hulk.

In quel primo numero, e per quasi due anni, Thunderbolt Ross apparve in Hulk mentre Bruce Banner, Doc Samson e il resto del cast lavoravano per capire cosa fosse questo misterioso nuovo Red Hulk. In Hulk #23, il cast (e i lettori) scoprirono che il Ross con cui avevano avuto a che fare era un Life Model Decoy e che il vero Ross era proprio Red Hulk.

Captain America: Brave New World, Harrison Ford e Anthony Mackie in una scena

Differenze con l'Incredibile Hulk

Mentre Hulk diventa più forte e più grosso quanto più si arrabbia, l'aspetto fisico di Red Hulk è in gran parte statico, ma quando si arrabbia di più diventa più caldo, fino a diventare un rischio per coloro che lo circondano in quanto irradia calore e persino fuoco. Può anche assorbire gli attacchi energetici, rendendolo funzionalmente immune a molti di questi attacchi. Come Banner, Red Hulk è dotato di superforza, resistenza e durata, e ha un fattore di guarigione che gli permette di riprendersi dalla maggior parte delle ferite in pochi minuti.

In Captain America: Brave New World, Harrison Ford interpreterà Thunderbolt Ross (ruolo precedentemente interpretato dal compianto William Hurt). Nel film, Ross è adesso il Presidente degli Stati Uniti e nel trailer vediamo apparire anche Red Hulk alla fine. Sebbene non si veda nessuna trasformazione e nemmeno il volto del personaggio, si può notare che Hulk Rosso indossa quelli che sembrano pantaloni eleganti e ha i capelli brizzolati. È probabile che la storia del personaggio cambi un po', ma che il suo alter ego, il Generale (ora Presidente) Ross, rimanga al suo posto.

Il quarto capitolo del franchise su Captain America debutterà nelle sale il 14 febbraio 2025 e sarà il primo film dell'MCU del 2025. Sarà seguito dal film corale Thunderbolts, previsto il per il 2 maggio successivo.