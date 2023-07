Captain America: Brave New World, Anthony Mackie svela il vero motivo dei 'pantaloni rotti' di Harrison Ford

Nei giorni scorsi è diventata virale una foto dal set di Captain America: Brave New World (questo il nuovo titolo del film) in cui Harrison Ford sfoggiava dei pantaloni rotti mentre parlava con Anthony Mackie. In molti si sono domandati il perchè e a rispondere ci ha pensato proprio quest'ultimo in una recente intervista.

"Forse in molti non lo sanno, ma questa è la seconda volta che lavoro con Harrison Ford. Era appena atterrato ad Atlanta, ma la compagnia aerea gli aveva smarrito il bagaglio. Quindi gli ho fornito un paio di pantaloni, ma erano i miei pantaloni da lavoro. Ecco perchè erano così rotti" ha dichiarato ai microfoni di ComicBook.com.

Le riprese del film si sono da poco concluse e, a meno di cambiamenti di schedule, l'uscita nelle sale rimane confermata per il 26 luglio 2024. Harrison Ford, qui al suo debutto ufficiale nel Marvel Cinematic Universe, vestirà i panni del Generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross e potrebbe trasformarsi nell'alter ego Red Hulk.

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie: "Di fronte a Harrison Ford ho scordato le mie battute"

Captain America 4, previsto un cameo di Tony Stark?

Stando a una recente indiscrezione Robert Downey Jr. sarebbe stato avvistato sul set del film a Washington. Al momento non è dato sapere se l'attore fosse lì per rivedere alcuni vecchi amici o se davvero avrà un cameo nel film, magari come flashback.

Sono anni che si parla di un ritorno di Tony Stark nell'MCU ma al momento la sua ultima apparizione risale a Avengers: Endgame, uscito nel 2019.