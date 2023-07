Captain America: Brave New World, Robert Downey Jr. avvistato sul set a Washington D.C.

Secondo un nuovo report, l'interprete di Iron Man Robert Downey Jr. sarebbe stato avvistato sul set di Captain America: Brave New World a Washington D.C. Sappiamo che, dopo Avengers: Endgame, Downey ha detto addio al ruolo di Tony Stark che gli ha portato così tanta fortuna per dedicarsi ad altro. Eppure il suo legame con Marvel non si sarebbe ancora interrotto del tutto.

Avengers: Infinity War, Robert Downey Jr. in azione

In un post su LinkedIn della scorsa settimana lo speaker Nawar Shora ha condiviso una sua foto sul set del film mentre stavano girando a Washington, DC. Shora ha spiegato che alcune guardie della sicurezza gli avrebbero rivelato che Robert Downey Jr. era stato sul set la sera prima e che tutti "guidavano vari tipi di supercar".

Marvel: Samuel L. Jackson infrange un record che apparteneva ad Iron Man di Robert Downey Jr.

La resurrezione di Tony Stark in vista?

Al momento, non è chiaro cosa il divo facesse sul set del cinecomic. Con la produzione ufficialmente conclusa la scorsa settimana, è possibile che stesse solo facendo visita ad alcuni vecchi amici. La menzione delle supercar è in linea con con l'amore per le auto di Robert Downey+, che magari ha fatto un giro con uno dei bolidi di sua proprietà. Tuttavia, è anche possibile che l'attore possa riprendere il suo ruolo iconico di Tony Stark/Iron Man in qualche modo. Ufficialmente, Tony Stark è morto alla fine di Avengers: Endgame, ma con l'espansione del Multiverso Marvel, adesso tutto sembra possibile.

Se Tony Stark farà ritorno nell'MCu, anche per una breve capatina, lo scopriremo con l'arrivo nelle sale di Captain America: Brave New World, la cui uscita è fissata al luglio 2024.