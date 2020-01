Capri, Hollywood: The Irishman conquista il premio come Miglior Film

Il film The Irishman ha conquistato il premio come Miglior Film alla ventiquattresima edizione del fstival Capri, Hollywood.

The Irishman ha vinto la ventiquattresima edizione del festival Capri, Hollywood, conquistando un totale di sei riconoscimenti, lasciandosi alle spalle C'era una volta a... Hollywood.

Il film diretto da Martin Scorsese ha conquistato il riconoscimento come Miglior Film e il premio come Miglior Attore Non protagonista assegnato a Joe Pesci. Il festival internazionale Capri, Hollywood ha poi proclamato Quentin Tarantinoo Miglior Regista, Renée Zellweger Miglior Attrice Protagonista grazie alla sua performance in Judy, Laura Dern che è stata la Miglior Attrice Non Protagonista per l'interpretazione in Storia di un matrimonio.

La Miglior Sceneggiatura è stata assegnata a The Irishman, per il lavoro compiuto da Steven Zaillian, e il lungometraggio ha conquistato anche i riconoscimenti nelle categorie Miglior Montaggio ed Effetti Visivi.

Il Miglior Cast è invece quello di C'era una volta a... Hollywood e il progetto di Tarantino ha trionfato anche per quanto riguarda la produzione di Shannon McIntosh, i costumi, il trucco e il production design.

Il Re Leone ha portato a casa tre vittorie con Miglior Canzone Originale, Miglior Sound Editing e Miglior Sound Mixing, mentre il premio speciale del festival è stato assegnato a Dolemite Is My Name, Miglior Commedia dell'anno, e Paul Feig era stato celebrato come Re della Commedia.

