Canneseries 2022: Halo tra le anteprime, Gillian Anderson e Sydney Sweeney di Euphoria ospiti

L'attesa serie Halo, in arrivo su Sky e NOW a fine marzo, adattamento televisivo della popolare serie di videogiochi firmata da dalla Amblin TV di Steven Spielberg e 343 Industries, aprirà Canneseries 2022. Tra gli ospiti le attrici Gillian Anderson e Sydney Sweeney.

Gillian Anderson con l'Emmy Award come miglior attrice supporter per The Crown

Gillian Anderson sarà presente per ricevere il Variety Icon Award. La star di Euphoria Sydney Sweeney riceverà il Madame Figaro Rising Star Award.

Tra gli ospiti dell'edizione 2022 di Canneseries anche il creatore di Squid Game Hwang Dong-huyk e il produttore Yeon Kim-ji che saranno a Cannes per un focus sulla Corea del Sud.

In un'importante innovazione del settore quest'anno, Canneseries e MipTV, in programma dal 4 al 6 aprile, lanceranno Mip X Canneseries Connection, un forum di discussione a porte chiuse in cui produttori e dirigenti di alto livello discuteranno della produzione internazionale.

Halo: Steven Spielberg è stato coinvolto in ogni aspetto della serie tv

"I dirigenti di Studiocanal, Fremantle, BBC, ITV e Movistar Plus si sono già iscritti" ha affermato Louvet. "Questi sono 'amici nemici'. Pensiamo che sia molto importante per loro incontrarsi, perché non sono stati in grado di farlo negli ultimi due anni e stanno emergendo anche nuovi modi di co-produrre".

Il South Korea Focus accoglierà il primo episodio di Monstrous, scritto da Yeon Sang-ho e Ryu Yong-jae, dei Damn Good Company, e Work Later, Drink Now, di We So-young.

La quinta edizione di Canneseries si terrà dal 1 al 6 aprile. Tra gli eventi il lancio in anteprima mondiale di alcune delle serie internazionali più attese come l'italiana Bang Bang Baby, di Amazon Studios e Wildside e The Apartment di Fremantle, The Punishment di Constantin Film, che adatta Ferdinand von Schirach, e "Afterglow", dalla norvegese NRK e Monster Scripted di proprietà di Fremantle.

Programma completo e informazioni su canneseries.com.