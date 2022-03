Halo: Steven Spielberg è stato coinvolto in ogni aspetto della serie tv

Per anni e anni, Steven Spielberg è stato legato a un adattamento del popolare videogame Halo. alla fine il progetto è diventato una serie per Paramount+ che il regista premio Oscar ha seguito in ogni fase della lavorazione, come ha spiegato lui stesso.

Halo: una scena della serie

In una nuova intervista a Total Film, il coinvolgimento di Steven Spielberg nella serie Halo, dalle sceneggiature agli showrunner al casting, è stato descritto in dettaglio dal produttore esecutivo di Halo, Darryl Frank:

"L'abbiamo trattato come se fosse un progetto di Steven. Ha fatto da padrino in termini di lettura di ogni sceneggiatura, aiutando a scegliere gli showrunner, gli sceneggiatori, il regista, il cast, la scenografia e gli effetti visivi; ha esaminato ogni aspetto".

Dopo il passaggio da Showtime a Paramount+, Halo sta finalmente per prendere la via del piccolo schermo. In Italia Halo sarà disponibile dal 24 marzo in streaming su NOW e on demand su Sky (in versione originale sottotitolata), prima del lancio di Paramount+ in Italia. Il 28 marzo partirà su Sky Atlantic nella versione in italiano. Inoltre è già stato il rinnovo dello show per una seconda stagione.

"HALO è un'opportunità espansiva per la creazione di mondi per Paramount+ e siamo entusiasti di offrire ai fan una seconda stagione da attendere prima del lancio della serie il mese prossimo", ha affermato Tanya Giles, capo della programmazione di Paramount+. "HALO offrirà un'esperienza da brivido sia per i fan del gioco che per i non giocatori, poiché lega insieme immagini straordinarie con uno sguardo più approfondito alle storie personali dietro questi personaggi iconici, il tutto ambientato all'interno di un'epica battaglia per il futuro dell'umanità."

Ambientata nell'universo narrativo creato per la prima volta nel 2001 con il lancio del primo Halo per Xbox, la serie mette in scena un epico conflitto del 26° secolo tra l'umanità e una minaccia aliena nota come Covenant.

La serie vede come protagonisti Pablo Schreiber nel ruolo del super soldato Master Chief; Natascha McElhone nei panni della dottoressa Halsey, brillante, tormentata e imperscrutabile creatrice dei super soldati Spartan,; e Jen Taylor nei panni di Cortana, l'IA più avanzata nella storia umana e potenzialmente la chiave per la sopravvivenza della razza umana. Nel cast di Halo anche Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Grey, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy e Danny Sapani. Si uniscono al cast nei panni di personaggi originali della serie anche Ryan McParland, Burn Gorman e Fiona O'Shaughnessy.