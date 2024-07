Halo, decisione shock: Paramount+ cancella la serie dopo sole due stagioni

Secondo quanto riportato da Variety, la serie live-action di Halo è stata cancellata da Paramount+, in una mossa che arriva un po' come un fulmine a ciel sereno.

La serie ad alto budget basata sulla popolare serie di videogiochi di Xbox è durata solamente due stagioni sul servizio di streaming. Ha debuttato originariamente nel 2022, mentre la seconda stagione è andata in onda tra febbraio e marzo di quest'anno.

"Paramount+ può confermare che 'Halo' non andrà avanti con una terza stagione sul servizio", ha dichiarato il servizio di streaming in un comunicato pubblicato oggi dalla testata gionralistica. Secondo una fonte a conoscenza della situazione, Xbox, Amblin TV e 343 Industries cercheranno di vendere la serie ad altri network e streamer.

Halo 2: una scena

"Siamo estremamente orgogliosi di questa serie ambiziosa e vorremmo ringraziare i nostri partner di Xbox, 343 Industries e Amblin Television, insieme allo showrunner e produttore esecutivo David Wiener, i suoi colleghi produttori esecutivi, l'intero cast guidato da Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief e l'incredibile troupe per tutto il loro eccezionale lavoro. Auguriamo a tutti il meglio per il futuro".

"Apprezziamo profondamente i milioni di fan che hanno portato la serie di 'Halo' al successo globale e continueremo a impegnarci per ampliare l'universo di 'Halo' in modi diversi in futuro", ha dichiarato 343 Industries. "Siamo grati ad Amblin e Paramount per la loro partnership nel portare il nostro vasto universo fantascientifico agli spettatori di tutto il mondo". Su queste pagine trovate la recensione della seconda stagione di Halo.

Pablo Schreiber ha interpretato l'iconico personaggio di Master Chief John-117, un supersoldato geneticamente potenziato che fa parte di un gruppo d'élite noto come Spartans. All'inizio della serie, l'umanità sta combattendo una sanguinosa guerra nel 26° secolo con il Covenant, un gruppo di varie razze aliene unite da un comune fanatismo religioso.