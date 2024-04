Halo: la serie Paramount tornerà con la Stagione 3?

Dopo una prima stagione non soddisfacente, Halo è tornato decisamente in carreggiata con l'arrivo della Stagione 2 e adesso i fan dello show si aspettano che Paramount rinnovi la serie per una Stagione 3.

ATTENZIONE: l'articolo potrebbe contenere spoiler sul finale della Stagione 2.

La Stagione 2 di Halo, infatti, si è conclusa con un finale che ci ha portato nel luogo desiderato dai fan (l'anello di Halo), e adesso non rimane altro da fare che porsi quest'unica domanda: la serie otterrà il rinnovo per una terza stagione?

Halo 2: una scena

I numeri della Stagione 2

La seconda stagione di Halo è iniziata con un'ottima audience per i suoi primi episodi, arrivando al terzo posto nella classifica Nielsen delle serie originali, con 354 milioni di minuti visti nei primi quattro giorni. Da segnalare il grande divario tra la stagione 2 di Halo e le prime due serie della classifica: Griselda di Netflix (735 milioni di minuti) e Mr. & Mrs. Smith di Amazon (765 milioni di minuti); tuttavia, Halo è rimasto davanti a un gruppo che comprendeva (all'epoca) Reacher - Stagione 2 (314 milioni di minuti), The Crown (238 milioni di minuti) e Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo (227 milioni di minuti).

Halo, Pablo Schreiber:"La scena di sesso nella prima stagione? Un grosso errore"

Per tutta la durata della Stagione 2 (otto episodi in totale), Halo ha generato e mantenuto un forte interesse sui social media, anche quando questo interesse si è trasformato in un dibattito tra coloro che amavano la nuova direzione creativa della serie e coloro che ancora non ritenevano la serie televisiva all'altezza dei videogame. Anche il punteggio della critica su Rotten Tomatoes è migliorato, passando dal 70% della Stagione 2 al 89% della Stagione 2.

Detto questo, il finale della seconda stagione di Halo ha regalato agli spettatori alcuni nuovi colpi di scena e spianato la strada a una potenziale terza stagione che si preannuncia come molto emozionante, in quanto sarebbe l'adattamento più diretto dei videogiochi originali di Halo: Combat Evolved, che è esattamente ciò che la maggior parte dei fan (e degli haters) sta aspettando di vedere. Cancellare Halo ora impedirebbe allo show di raggiungere il suo massimo potenziale.