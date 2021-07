Cannes Matineé: da oggi su Sky Cinema i grandi film che hanno fatto la storia del Festival

Il Festival di Cannes è tornato (dal 6 al 17 luglio) e Sky Cinema lo celebra con Cannes Matineé, una programmazione mattutina dedicata alle pellicole premiate nelle precedenti edizioni del festival e già considerate dei cult.

Locandina di Parasite

La collezione andrà in onda su Sky Cinema Due ogni giorno da sabato 10 a sabato 17 luglio e sarà disponibile on demand e in streaming su NOW. Con un totale di 24 titoli, il ciclo, che comprende grandi classici e pellicole premiate negli ultimi anni, sarà composto da tre appuntamenti al giorno, a partire dalle 8:10 di mattina.

Il 15 luglio Parasite, il film rivelazione di Bong Joon-ho che ha conquistato il pubblico e la critica di tutto il mondo, trionfando agli Oscar 2020 con 4 statuette e premiato con la Palma d'oro a Cannes 2019; l'appassionante biopic di Terrence Malick La vita nascosta - Hidden Life l'11 luglio con August Diehl (Premio della Giuria ecumenica 2019); il 12 luglio la potente opera prima di Ladj Ly I miserabili (Premio della Giuria 2019); la pellicola sull'identità sessuale Ritratto della Giovane in fiamme (Miglior sceneggiatura 2019) il 16 luglio; il dramma di Asghar Farhadi Il cliente (Miglior attore e Miglior sceneggiatura 2016).

Uma Thurman in una scena di Pulp Fiction.

E ci saranno ancora: il 13 luglio la pellicola di Matt Ross Captain Fantastic (Un certain regard alla miglior regia 2016) con Viggo Mortensen; il film di Xavier Dolan con Marion Cotillard e Vincent Cassel È solo la fine del mondo (Gran premio della Giuria 2016); e la pellicola di Michel Hazanavicius The Artist con Jean Dujardin (Miglior attore 2011).

Si segnalano inoltre tre pellicole firmate da Ken Loach: Il vento che accarezza l'erba (Palma d'oro 2006), La parte degli angeli il 13 luglio (Premio della Giuria 2012) e Io, Daniel Blake (Palma d'oro 2016) il 16 luglio .

Elliott Gould e Donald Sutherland in MASH

Da non perdere la commedia antimilitarista di Robert Altman MASH (Gran prix al miglior film 1970); l'11 luglio l'opera di Luchino Visconti Morte a Venezia (Premio speciale 1971); la cinica farsa tragicomica di Ettore Scola Brutti sporchi e cattivi (Miglior regia 1976); la black comedy dei fratelli Coen Fargo (Miglior regia 1996) con Frances McDormand; il dramma grottesco di David Lynch con Nicolas Cage e Laura Dern Cuore selvaggio (Palma d'oro 1990); la rilettura di Gus Van Sant di un tragico fatto di cronaca Elephant l'11 luglio (Palma d'oro e Prix de la mise en scène 2003); il capolavoro di Pedro Almodóvar Tutto su mia madre (Prix de la mise en scène, Fipresci e della Giuria Ecumenica 1999); Il 12 luglio il crudo dramma metropolitano di Mathieu Kassovitz con Vincent Cassel L'odio (Prix de la mise en scène 1995); il film-simbolo di Quentin Tarantino Pulp Fiction (Palma d'oro 1994); e il capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro Taxi Driver (Palma d'oro 1976).