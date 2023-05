Cannes 2023, Helen Mirren nega che il ventaglio #worthit sia a sostegno di Amber Heard: "Avevo caldo"

Helen Mirren in versione 'all blue' ha sfilato sul red carpet di Cannes 2023 per la premiere di Jeanne Du Barry con in mano un ventaglio con la scritta #worthIt, ma nega che sia un gesto di sostegno ad Amber Heard.

Helen Mirren ha fatto la sua apparizione sul red carpet del Festival di Cannes 2023 per il controverso film di Johnny Depp Jeanne du Barry con un look spettacolare - abito e capelli blu - e con in mano un ventaglio pieghevole in bambù con sopra la scritta #worthIt (ne vale la pena). E proprio il ventaglio ha attirato l'attenzione dei media che lo hanno percepito come un messaggio di sostegno ad Amber Heard, che ha accusato l'ex marito Johnny Depp di violenze domestiche trascinandolo in una lunga causa giudiziaria conclusasi a favore del divo. Helen Mirren ha smentito, però, il legame con Heard specificando che il suo ventaglio non aveva nessun significato nascosto, ma era dovuto al caldo improvviso esploso sulla Croisette dopo la pioggia dei giorni scorsi.

Cannes 2023: Johnny Depp accolto da un'ovazione alla proiezione di Jeanne du Barry

Helen Mirren fa chiarezza sul significato del suo ventaglio

"Non era previsto alcun messaggio segreto", ha dichiarato Helen Mirren. "Sono ambasciatrice L'Oréal, sono uno sponsor del festival e, in verità, ho preso un ventaglio perché avevo caldo. La scritta 'Perché io valgo' è lo slogan ufficiale di L'Oréal Paris".

Jeanne Du Barry - La favorita del re, period movie presentato ieri come film di apertura nel Fuori Concorso di Cannes, ha attirato le polemiche dei giorni scorsi. Alla presenza discussa di Johnny Depp si è unita l'aggressione della regista Maiwenn ai danni di un giornalista colpevole di aver commentato le accuse di molestie al suo ex marito, Luc Besson".

Così qualcuno ha letto un significato perfino nel ventaglio di Helen Mirren, pensato da alcuni come un segno di supporto per Heard come estensione dell'hashtag #AmberIsWorthIt, che circola su Twitter a sostegno dell'attrice. Niente di pià falso, almeno a detta di Helen Mirren.