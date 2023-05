Cannes 2023: Johnny Depp accolto da un'ovazione alla proiezione di Jeanne du Barry

Johnny Depp è stato accolto da una standing ovation entrando alla proiezione del film Jeanne du Barry al Festival di Cannes 2023.

L'attore, all'esterno del Palais, ha potuto inoltre contare sulle urla dei suoi fan, entusiasti di rivederlo sul red carpet dopo i problemi personali affrontati dopo il divorzio da Amber Heard.

L'accoglienza riservata a Depp

I fan di Johnny Depp si sono messi in fila dietro le transenne già alle 10 di mattina, nonostante l'arrivo dell'attore fosse previsto intorno alle 19. Alcune delle persone presenti avevano inoltre dei poster con scritte come Viva Johnny o We Love Johnny. I fan di Johnny hanno inoltre intonato cori chiamandolo per nome, provando ad attirarne l'attenzione.

Secondo Variety, alcune delle persone arrivate sulla Croisette hanno viaggiato anche da nazioni come la Svizzera pur di sperare di vedere la star e provare a entrare in sala.

Cannes 2023: da Johnny Depp a Scarlett Johansson, tutte le star in arrivo al festival

Il direttore del Festival, Thierry Fremaux, in conferenza stampa, ha parlato delle controversie riguardanti l'attore dichiarando: "Non so nulla dell'immagine di Johnny Depp negli Stati Uniti. Per dirvi la verità, nella mia vita, ho una sola regola: è la libertà di pensiero, e la libertà di parola e di agire all'interno della legalità".