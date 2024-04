Helen Mirren e Pierce Brosnan nel nuovo film di Chris Columbus, The Thursday Murder Club

Chris Columbus alla regia del divertissement giallo The Thursday Murder Club. Il regista americano racconterà la storia di un gruppo di arzilli vecchietti appassionati di crimini nella crime comedy che dovrebbe vedere protagoniste le star Helen Mirren, Pierce Brosnan e Ben Kingsley, se i rumor verranno confermati.

The Thursday Murder Club è ispirato all'omonimo romanzo di Richard Osman pubblicato nel 2020, e verrà prodotto da Amblin Entertainment, come rivela Variety.

Osman ha anticipato che il casting per The Thursday Murder Club era in corso in un post su X all'inizio di questa settimana scrivendo: "Ho appena ricevuto una telefonata da Amblin e il cast del film #TheThursdayMurderClub è fantastico, penso che la gente lo adorerà. Annunci ufficiali arriveranno molto prest, non vedo l'ora di condividerli con tutti voi."

The Son: un primo piano di Pierce Brosnan

Di cosa parla il Thursday Murder Club?

In un pacifico villaggio di pensionati, quattro amici si incontrano settimanalmente nella Jigsaw Room per discutere di crimini irrisolti, dando vita al Thursday Murder Club. Quando un costruttore locale viene trovato morto con una misteriosa fotografia lasciata accanto al cadavere, il Thursday Murder Club si ritrova improvvisamente nel bel mezzo del primo caso reale. Mentre i morti cominciano ad accumularsi, riuscirà la nostra banda poco ortodossa ma brillante a catturare l'assassino prima che sia troppo tardi?