Helen Mirren: 'Non si può rimaner male per una mancata nomination'

Helen Mirren è stata intervistata di recente a Entertainment Tonight e si è soffermata sulle critiche intorno alle esclusioni di Margot Robbie e Greta Gerwig dalle candidature ai premi Oscar rispettivamente come miglior attrice e miglior regista.

Barbie: Margot Robbie in una scena del film

L'attrice britannica ha partecipato a Barbie in qualità di narratrice:"Non puoi arrabbiarti per cose del genere, onestamente. Ciò che è fantastico è che Barbie è stato il film di maggior incasso che Warner Bros. abbia mai avuto e ricordate chi ha vinto il premio di miglior film dell'anno prima di quello passato?".

Conta altro

Dal suo punto di vista, non sarà il rapporto tra Barbie e gli Oscar a far sì che il film passi alla storia:"Ovviamente, avrei adorato vedere Greta [Gerwig] essere nominata, e penso che dovrebbe vincere il premio. È così difficile, non è una corsa. Il lavoro di Christopher Nolan su Oppenheimer è stato spettacolare, straordinario. Ma per me il lavoro di Greta era così fuori dagli schemi, così coraggioso, era qualcosa che non avevamo mai visto prima. Mi piace soltanto che il pubblico abbia risposto nel modo in cui ha fatto" ha concluso.

In ogni caso, Margot Robbie ha ribadito di non essere triste per la mancata nomination:"Abbiamo cercato di fare qualcosa che cambiasse la cultura, la influenzasse, avesse semplicemente un certo impatto. E ha fatto già molto di più di quanto avessimo sognato. E questo è veramente il più grande premio che potessimo ottenere".

Barbie di Greta Gerwig ha ricevuto otto candidature agli Oscar: miglior film, miglior sceneggiatura originale, miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista, migliori costumi, miglior scenografia, miglior canzone e miglior colonna sonora.