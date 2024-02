Barbie: Helen Mirren svela cosa accadeva in una scena tagliata girata con Olivia Colman

L'attrice Helen Mirren ha raccontato cosa accadeva in una scena tagliata girata per Barbie che l'ha vista impegnata sul set insieme a Olivia Colman.

Helen Mirren è stata coinvolta nella realizzazione del film Barbie come voce narrante, ma la star ha svelato che aveva realizzato una divertente scena con Olivia Colman.

L'attrice ha inoltre svelato che molti fan ora la fermano per strada per parlare del progetto diretto da Greta Gerwig.

Un momento non presente nel film

Ricordando la sua collaborazione con la regista sul film Barbie, con star Margot Robbie e Ryan Gosling, Helen Mirren ha parlato della scena tagliata: "Era un momento davvero divertente con Olivia Colman che doveva essere ubriaca. Ci mettevamo a discutere su chi è la vera grande dama tra le attrici britanniche".

La star del cinema ha aggiunto: "Doveva arrivare e cercare di togliermi il ruolo della Narratrice, e io dovevo lottare contro di lei".

I momenti tagliati dal film

Greta Gerwig, parlando di Helen Mirren, aveva spiegato che aveva subito pensato a lei per la voce quasi divina e onniscente che ha il controllo su questo mondo cinematografico.

Tra le scene tagliate dal montaggio finale c'era anche quella in cui Helen Mirren appariva durante il parto di Midge, oltre ad alcune battute di cui ha parlato Greta, che ha firmato anche la sceneggiatura del film insieme a Noah Baumbach.