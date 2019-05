Cannes 2019: C'era una volta a... Hollywood vince la Palm Dog grazie al pitbull Brandy

A Cannes 2019 è arrivato il primo premio per C'era una volta a... Hollywood: il pitbull Brandy, che nel film è il cane di Cliff Booth (Brad Pitt), ha vinto l'ambita Palm Dog.

Durante la conferenza stampa del suo ultimo film (qui la nostre recensione di C'era una volta... a Hollywood) era stato proprio Quentin Tarantino a dichiarare ai giornalisti che chiedevano quanto sperasse di vincere la statuetta più ambita: "La Palma d'Oro non so ma credo che Brandy possa vincere la Palm Dog!". E infatti così è stato: alle 13.00 di oggi, in diretta dalla spiaggia del Grand Hotel di Cannes, il pitbull Brandy è stato premiato con la Palm Dog Wamiz.

Il premio, che esiste da 18 anni, forse non sarà famoso come la Palma d'oro ma all'interno della manifestazione è considerato uno dei più significativi ed è senza dubbio il più popolare al mondo per i divi a quattro zampe. A presiedere alla premiazioni è stato Toby Rose, creatore del prestigioso premio e giornalista britannico che si occupa di cinema: ha consegnato il collare al Pit Bull Brandy per la sua performance nel film C'era una volta a... Hollywood, introdotto per l'occasione proprio da Quentin Tarantino.