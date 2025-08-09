Buffy l'ammazzavampiri: il primo video dal set mostra la nuova Cacciatrice

Le riprese del reboot di Buffy sono già iniziate e online è stato condiviso un video che mostra le prime immagini dal set.

Il cast è infatti impegnato nella realizzazione del pilot e il breve filmato permette di vedere anche la giovane protagonista, Ryan Kiera Armstrong.

Il primo video dal set del reboot di Buffy

Il video pubblicato su TikTok è stato girato a Los Angeles e mostra qualche dettaglio del lavoro sul set. I membri del cast del progetto che riporterà l'universo di Buffy - L'ammazzavampiri sugli schermi televisivi (se Hulu darà il via libera alla produzione dello show), sono stati immortalati mentre vengono truccati e si preparano ai ciak.

Alcuni giorni fa Sarah Michelle Gellar aveva pubblicato online un video in cui si allenava accanto a Ryan Kiera Armstrong, recentemente nel cast di Star Wars: Skeleton Crew, la serie prodotta per Disney+.

Tra gli interpreti del pilot ci saranno anche Faly Rakotohavana, Ava Jean, Sarah Bock, Daniel Di Tomasso, e Jack Cutmore-Scott.

Il team al lavoro sul pilot

Nora Zuckerman e Lila Zuckerman hanno scritto la sceneggiatura del nuovo progetto e avranno l'incarico di showrunner. Alla regia del pilot è invece impegnata Chloe Zhao.

Gellar è coinvolta come produttrice in collaborazione con Gail Berman, Fran Kuzui, Kaz Kuzi, e Dolly Parton.

La storia sarà ambientata anni dopo gli eventi mostrata nel finale della settima stagione della serie cult ideata da Joss Whedon (che non è coinvolto nel nuovo progetto), andata in onda dal 1997 al 2003.

La nuova protagonista affidata ad Armstrong viene descritta come una studentessa del liceo introversa che, come accaduto a Buffy, si ritroverà alle prese con demoni, vampiri, ed eventi sovrannaturali.