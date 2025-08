Buffy l’Ammazzavampiri: il video di Sarah Michelle Gellar che allena la nuova Cacciatrice conquista i social

L'iconica interprete di Buffy Summers torna in palestra accanto alla giovane protagonista del reboot, Ryan Kiera Armstrong, in un video che ha fatto impazzire i fan.

Dopo anni di attesa, il revival di Buffy l'ammazzavampiri inizia finalmente a prendere forma concreta. E a testimoniarlo è proprio Sarah Michelle Gellar, storica protagonista della serie originale, che ha condiviso sui social un video del suo recente allenamento insieme a Ryan Kiera Armstrong, la giovane attrice scelta per interpretare la nuova Cacciatrice.

Nel breve filmato, entrambe sono riprese in una palestra mentre si esercitano con il loro personal trainer. La clip, pubblicata su Instagram il 1° agosto, è accompagnata dalla frase "Non sudiamo... brilliamo" e dalla colonna sonora Scandal dei The Warrior.

Gellar torna ad allenarsi per Buffy, ma non sarà la protagonista

La Gellar ha interpretato Buffy Summers per sette stagioni, contribuendo a rendere la serie un vero cult. Creata da Joss Whedon, la serie debuttò nel 1997 come adattamento e ampliamento dell'omonimo film del 1992, e nel tempo è diventata un punto di riferimento del genere teen-horror.

La serie originale vantava un cast memorabile, con nomi come Alyson Hannigan, David Boreanaz, Anthony Stewart Head e James Marsters. Nel nuovo capitolo, Sarah Michelle Gellar non tornerà nel ruolo di protagonista, ma assumerà un ruolo chiave nella narrazione, forse come mentore della nuova Cacciatrice.

La nuova Cacciatrice si chiama Nova: chi è Ryan Kiera Armstrong

Il volto della nuova eroina è quello di Ryan Kiera Armstrong, attrice già vista in Star Wars: Skeleton Crew. Il suo personaggio, Nova, viene descritto come una liceale riservata con un destino segnato da forze oscure. La scelta di puntare su una figura più giovane e introversa potrebbe rappresentare una svolta narrativa, allontanandosi dal carattere forte e impulsivo della Buffy originale per esplorare nuove sfumature emotive.

La locandina di Buffy - L'ammazzavampiri

Oltre alla Armstrong, la serie vedrà la partecipazione di nuovi nomi come Faly Rakotohavana (Unprisoned), Ava Jean (Law & Order: SVU), Sara Bock (Severance), Daniel Di Tomasso (Chicago Fire) e Jack Cutmore-Scott (Frasier). Questo aggiornamento del cast è stato ufficializzato solo pochi giorni prima della rivelazione sulla nuova protagonista.

Diversi attori storici della serie originale non prenderanno parte al revival. James C. Leary, amato dal pubblico per il ruolo del demone Clem, ha escluso un ritorno. Anche Eliza Dushku, l'indimenticabile Faith, sembra fuori dai giochi: l'attrice si sta ora dedicando alla carriera accademica dopo aver conseguito un master in consulenza clinica. Qualche speranza, seppur remota, rimane per Seth Green, il cui personaggio Oz è stato lasciato in sospeso nella versione a fumetti della serie.