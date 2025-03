Buffy torna e c'è anche Sarah Michelle Gellar: cosa possiamo aspettarci dal sequel?

È successo. In un'epoca in cui anche i cori parrocchiali fanno reunion, era inevitabile pensare che una saga di successo come quella di Buffy l'ammazzavampiri avrebbe avuto un sequel. A dare la notizia è stato Variety: la testata americana ha definito imminente l'ordine dell'episodio pilota da parte di Hulu (piattaforma di streaming di proprietà della The Walt Disney Company, i cui prodotti da noi arrivano su Disney+).

Sarah Michelle Gellar è Buffy Summers

Fino a qui niente di sconvolgente. Anche perché la storia di Buffy e della Scooby Gang (in originale è così che la protagonista chiama i suoi amici e alleati) in tutti questi anni è andata avanti grazie ai fumetti (pubblicati in Italia da Saldapress). Se non fosse che Variety ha dato per certa una cosa fondamentale: Sarah Michelle Gellar sarebbe tornata nel ruolo più iconico della sua carriera. Questo significa quindi due cose. Primo: non si tratta di un semplice remake o reboot, ma di un vero e proprio sequel. Secondo: tutte le persone cresciute a pane e Sunnydale hanno urlato (sì, compresa chi scrive).

Le urla sono provocate da sentimenti contrastanti: da un lato è inevitabile non essere curiosi di scoprire cosa sia successo a Buffy, Willow, Spike, Giles e gli altri in tutti questi anni. Dall'altro il finale di Buffy l'ammazzavampiri è talmente bello e perfetto, che rimettere mano alla storia rischia di "rovinare" quanto fatto in precedenza. È vero, potremo comunque fare finta che le stagioni della serie siano sempre sette, ma, lo sappiamo, quando ci toccano cose che sono state fondamentali nella nostra infanzia, o adolescenza, diventiamo tutti irrazionali e possessivi. E diamo di matto. Assimilato dunque il colpo dolce amaro, è poi arrivata l'unica conferma che stavamo aspettando: quella della stessa Sarah Michelle Gellar. Con un post su Instagram ci ha detto che sì, è tutto vero. Ci sarà anche lei. Capiamo dunque cosa sappiamo del sequel di Buffy l'ammazzavampiri.

Sarah Michelle Gellar sarà di nuovo Buffy nel sequel della serie cult

Il post in cui Sarah Michell Gellar conferma che tornerà a essere Buffy Summers non è scelto a caso: l'immagine riporta una delle battute più celebri della serie, ovvero:

If the apocalypse comes, beep me (se arriva l'apocalisse, chiamatemi).

La decisione di Gellar di tornare a interpretare Buffy è sorprendente, perché lei stessa si è opposta a lungo. Sono infatti 20 anni, da quando la serie si è conclusa nel 2003, che periodicamente i fan hanno chiesto un sequel. Ma l'attrice ha sempre detto che non le sembrava giusto, che quel finale era perfetto così. Tutto lo scandalo della condotta inappropriata di Joss Whedon, creatore della serie e sceneggiatore dell'omonimo film del 1992 a cui è ispirata, ha poi reso sempre più complicate le cose.

Invece, come abbiamo appreso dalle sue parole, tutto è cambiato qualche tempo fa. Gellar dice: "Allora... potreste aver sentito qualche novità questa settimana, ma mi rendo conto che non abbiate sentito nulla da me. Tre anni fa, ho ricevuto una chiamata dalla mia cara amica e mentore, Gail Berman. Mi ha detto che voleva che incontrassi Chloé Zhao per sentire la sua opinione su un potenziale revival di Buffy. Sono rimasta sbalordita dal fatto che Chloé sapesse chi fossi, ma, come ho sempre fatto, ho detto a Gail che non vedevo proprio un modo per far sì che la serie potesse tornare. Eravamo sempre state d'accordo su questo, ma stavolta ho sentito qualcosa di diverso nella sua voce. Alla fine ho accettato di andare (principalmente solo per incontrare Chloé) e il nostro caffè di venti minuti si è rapidamente trasformato in un'avventura di quattro ore. Abbiamo riso, abbiamo pianto, ma soprattutto abbiamo parlato entrambe di quanto questa serie sia importante per noi".

"Nonostante durante quell'incontro non abbia detto sì a nulla, sono rimasta sconvolta da me stessa, perché ho accettato di continuare la discussione. Queste conversazioni, infatti, sono continuate negli anni successivi e alla fine abbiamo aggiunto le incredibili Nora e Lilla Zuckerman alla nostra piccola tribù finché, un giorno, ci è venuta un'idea".

"Ho sempre ascoltato i fan e ho sentito il vostro desiderio di far rivivere Buffy e il suo mondo, ma non era qualcosa che avrei potevo fare senza essere sicura che avremmo fatto le cose per bene. È stato un lungo processo e non è ancora finito. Vi prometto che faremo questa serie solo se certe di poterla fare per bene. E vi dico che siamo sulla buona strada".

"Mi sento così fortunata a essere in questo viaggio con queste quattro donne incredibilmente talentuose, che amano tutte Buffy tanto quanto me. E tanto quanto voi. Grazie a tutti i fan che non hanno mai smesso di chiedermelo. Questo sarà per voi".

Ok, riprendiamo fiato e capiamo cosa significano queste informazioni date dall'attrice.

A occuparsi del sequel di Buffy sarà Chloé Zhao, Joss Whedon non ci sarà

Il sequel di Buffy sarà quindi diretto (almeno il pilot) da Chloé Zhao, regista premio Oscar per Nomadland, anche produttrice esecutiva con la sua Book of Shadows. Ad affiancarla ci saranno le sorelle Nora e Lilla Zuckerman, sceneggiatrici di serie quali Fringe, Suits, Agents of S.H.I.E.L.D. e Poker Face. Le Zuckerman saranno anche showrunner e produttrici esecutive. Tra i produttori ci sono anche Gail Berman, che ha avvicinato Gellar e Zhao, Fran Kuzui e Kaz Kuzui, storici produttori della serie madre, e Dolly Parton (sì, proprio quella Dolly Parton!) con la sua Sandollar. Joss Whedon non è mai stato nominato: è evidente che non ci sarà. E qui sorge la prima domanda: è possibile un sequel di Buffy senza il suo creatore?

Una scena di Buffy l'ammazzavampiri

Sicuramente Buffy non potrebbe essere la serie di culto che è senza il suo ideatore. È Whedon ad aver immaginato questo mondo e soprattutto ad averlo caratterizzato. L'ironia dei personaggi e il loro modo inconfondibile di parlare (che nella versione italiana non si può apprezzare, ma in USA è materia di studio nelle scuole di sceneggiatura e ha perfino un nome specifico, ovvero "Buffy Speak") sono suoi. Però, così come i grandi romanzi possono essere riadattati e avere una seconda vita grazie all'occhio di chi li porta poi al cinema, vogliamo essere ottimisti e pensare che un nuovo team di autori, a 20 anni di distanza, possa riuscire allo stesso tempo a rispettare l'importante eredità di Whedon e a riadattarla per i giorni nostri. D'altra parte anche la serie originale, negli anni, ha potuto contare su tanti scrittori di valore, da Marti Noxon a Drew Goddard.

La trama del sequel di Buffy

Buffy e Spike

Maggiori dettagli sulla storia sono arrivati poi grazie a un'intervista esclusiva di People a Sarah Michelle Gellar, in cui l'attrice ha confermato che gli ingranaggi sono in movimento e i nuovi episodi potrebbero arrivare prima di quanto si pensi. Gellar tornerà come Buffy Summers e avrà un ruolo ricorrente. La protagonista sarà invece una nuova Cacciatrice, a cui, molto probabilmente, Buffy farà da mentore (sarebbe bellissimo vederla nel ruolo che fu di Mr. Giles, ovvero Anthony Head).

Mr. Giles e Buffy

Del team di lavoro l'attrice dice: "Mi dò un pizzicotto ogni volta prima di entrare in queste stanze: è un gruppo incredibile. Non avrei mai pensato che Chloé Zhao mi avrebbe chiamato e chiesto consigli e la mia opinione. Specialmente perché non ha mai fatto televisione. Come attore speri di fare un lavoro che superi la prova del tempo, che abbia un impatto sulle persone anche negli anni a venire. Vedere come questa serie sia ancora così amata da chi l'ha vista anni fa e continui a essere scoperta e apprezzata dai ragazzi di oggi è il regalo più grande che potessi chiedere".

Chi ci sarà

Sarah Michelle Gellar e Michelle Trachtenberg in Buffy

Tra i commenti al post di Sarah Michelle Gellar ci sono quelli di diversi membri del cast originale. David Boreanaz, interprete di Angel, primo grande amore di Buffy, e protagonista dello spin-off Angel, ha scritto: "Sono emozionato per te e per il tuo viaggio. Goditi ogni momento e continua a restituire sempre qualcosa ai fan. Dio ti benedica". Charisma Carpenter invece, ovvero Cordelia, ha detto forse la cosa più giusta di tutte: "Potrebbe esserci un momento più giusto per una storia del genere?! Lunga vita alla cacciatrice, lunga vita alla cacciatrice in tutti noi! Congratulazioni Sarah". Seth Green, il licantropo Oz, ha detto: "Mi piacerà sempre il fatto che siamo insieme in due gang distinte di Scooby". Altri attori come Juliet Landau, che ha il ruolo della vampira Drusilla, alla domanda se amerebbero tornare hanno risposto positivamente.

Secondo le indiscrezioni uscite in queste settimane, tutti gli attori della serie sono stati ricontattati. Anche Michelle Trachtenberg, purtroppo scomparsa a pochi giorni dall'annuncio ufficiale del reboot. L'attrice è morta il 26 febbraio 2025 a soli 39 anni, in seguito a un trapianto di fegato, ma anche lei era stata chiamata per un coinvolgimento nel sequel. Trachtenberg ha interpretato infatti Dawn Summers, sorella minore di Buffy.

Per ora non si sa nulla su quei personaggi che hanno avuto una conclusione nelle stagioni precedenti, come Anya, interpretata da Emma Caulfield, che si è limitata a commentare il post di Gellar con un: "Perfetto", e soprattutto James Marsters, il vampiro Spike, secondo grande amore di Buffy (e il più fico, diciamolo: l'unico team possibile è il team Spike).