Buffy l'Ammazzavampiri: il secondo volume del reboot a fumetti da oggi in libreria

Dopo che il primo volume della serie reboot a fumetti supervisionata dallo stesso Whedon e scritta da Jordie Bellaire è andato a ruba lo scorso maggio, saldaPress ha serrato i tempi e deciso di pubblicare quasi subito il secondo volume di Buffy L'Ammazzavampiri, intitolato ANIMA E CUORE (pagg. 120, euro 19,90 regular, euro 21 variant), disponibile da oggi.

Lo stesso giorno sarà disponibile anche la nuova edizione variant del primo volume, disegnata da Eleonora Carlini, che nel nuovo universo a fumetti di Buffy ha ruolo importante, essendo la disegnatrice di BUFFY / ANGEL: LA BOCCA DELL'INFERNO, crossover che saldaPress poterà in Italia in autunno. L'edizione variant del secondo volume - in tiratura limitata a 500 copie numerate - è opera di un altro importante disegnatore italiano: Simone Di Meo.

Sarah Michelle Gellar e Charisma Carpenter in una scena di Buffy - L'ammazzavampiri, episodio Benvenuti al college

Buffy Summers: è bastato evocarne il nome per scatenare la nutritissima fanbase dell'unica e vera Ammazzavampiri in circolazione, e una delle più importanti icone pop degli ultimi 30 anni, creata da Joss Whedon. Ma come proseguono le nuove avventure, ambientate nel mondo di oggi, della più celebre cacciatrice di vampiri di sempre? Xander è stato appena morso da Drusilla e Buffy e Willow devono trovare alla svelta una cura prima che diventi per sempre un vampiro. Una delle due dovrà rinunciare a una parte di sé, se vuole riavere il vecchio amico e liberarlo dalla maledizione di una vita eterna nell'oscurità.

Intanto, proprio la sanguinaria regina delle tenebre e il suo compagno Spike hanno finalmente la possibilità di aprire la leggendaria Bocca dell'Inferno a Sunnydale. Per fortuna, la Scooby gang e un nuovo, misterioso alleato faranno di tutto per scongiurare l'arrivo dei demoni sulla Terra. Il nuovo story arc, disegnato da David López, entra ancora più nel vivo delle vicende di Sunnydale e compaiono in scena alcuni avversari che i fan della serie tv conoscono molto bene, costringendo Buffy a scegliere se salvare la propria anima, o la vita del proprio amico.