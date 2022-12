Buffy l'ammazzavampiri: Sarah Michelle Gellar rompe il silenzio sul clima tossico creato da Joss Whedon

Pur non nominandolo apertamente, Sarah Michelle Gellar ha denunciato il clima tossico creato e maschilista creato da Joss Whedon sul set della serie Buffy l'ammazzavampiri.

Finora Sarah Michelle Gellar ha sempre evitato di sbilanciarsi, evitando di affrontare direttamente la questione del comportamento tossico e maschilista di Joss Whedon sul set della serie Buffy l'ammazzavampiri. Pur senza nominare direttamente il regista e sceneggiatore, l'attrice ha rotto il silenzio facendo direttamente riferimento alla situazione nel corso del The Wrap's Power Women Summit a Los Angeles.

"Per così tanto tempo, sono stata su un set che penso fosse noto per essere maschilista ed estremamente tossico, e quindi mi ero convinta che tutti i set fossero così" ha spiegato Sarah Michelle Gellar, aggiungendo che all'epoca si era resa conto di come "le donne erano messe l'una contro l'altra nel tentativo di tenerci separate. Se le donne diventavano amiche, allora diventavamo troppo potenti, e questo andava evitato".

Joss Whedon, altre attrici di Buffy sostengono le accuse di Charisma Carpenter

Anche le colleghe di Sarah Michelle Gellar in Buffy - L'ammazzavampiri, Alyson Hannigan e Charisma Carpenter, hanno denunciato apertamente i comportamenti sessisti e minacciosi di Joss Whedon.

Nel febbraio 2021, Carpenter ha detto di Whedon: "Joss ha una storia di crudeltà. Ha creato ambienti di lavoro ostili e tossici sin dall'inizio della sua carriera. Lo so perché l'ho sperimentato in prima persona. Ripetutamente".