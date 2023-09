Buffy l'ammazzavampiri: il cast originale riunito per una serie sequel su Spike

Il cast di Buffy l'Ammazzavampiri si riunisce 20 anni dopo il finale, per il sequel su Spike in cui diversi attori che riprenderanno i loro ruoli originali.

Il cast di Buffy l'ammazzavampiri si riunisce per il sequel su Spike , ambientato 10 anni dopo la serie originale. Il titolo dello spin-off si intitola Slayers: A Buffyverse Story e sarà disponibile su Audible. James Marsters riprenderà il suo ruolo di Spike, insieme a Charisma Carpenter (Cordelia), Anthony Head (Giles), Juliet Landau (Drusilla), Emma Caulfield (Anya), Amber Benson (Tara), James Charles Leary (Clam) e Danny Strong (Jonathan), oltre alla nuova arrivata Laya DeLeon Hayes. Il sogno di vedere riunito il cast dell'affezionata serie si avvera quindi, dopo la disillusione derivata cancellazione del reboot di Buffy dell'anno scorso.

Buffy l'ammazzavampiri: la Cacciatrice che c'è in noi

Buffy: una scena dell'episodio finale, Chosen

Cosa aspettarsi dallo spin-off

Il progetto, che è stato completato prima degli attuali scioperi WGA e SAG-AFTRA, riprende un decennio dopo il finale di Buffy. In quel periodo, Spike (James Marsters) è andato sotto copertura a Los Angeles ed è riuscito a convincere le forze dell'oscurità cdi essere tornato alle sue abitudini malvagie. Ma quando la sua copertura viene compromessa dalla sedicenne Indira Nunnally (Hayes), Spike si ritrova di nuovo a fare da "baby-sitter". Spike cerca di rintracciare un osservatore per il suo nuovo protetto e le loro strade si scontrano con la Cacciatrice veterana di una realtà parallela in cui Buffy Summers non è mai esistita. È una realtà in cui Cordelia Chase (Carpenter) è la Cacciatrice "unica e sola" e ha bisogno dell'aiuto di Spike per affrontare il grande cattivo che terrorizza il suo mondo. Quel cattivo è l'ex fiamma di Spike, Drusilla (Landau).

Il nuovo spin-off riporta diversi membri del cast originale, ma presenta una versione differente della storia che sembra correggere la traiettoria di Cordeliia quasi due decenni dopo la controversa partenza del suo personaggio. Amber Benson e Christopher Golden saranno alla sceneggiatura e alla regia insieme a Kc Wayland. La serie debutterà il 12 ottobre su Audible.