Joss Whedon, altre attrici di Buffy sostengono le accuse di Charisma Carpenter

Charisma Carpenter, dopo le accuse rivolte a Joss Whedon, è stata sostenuta da altre colleghe che hanno recitato nella serie Buffy, tra cui Michelle Trachtenberg e Amber Benson.

Le attrici hanno commentato online le dichiarazioni dell'interprete di Cordelia negli show creati dal filmmaker, confermando che l'atmosfera sul set non era della migliori.

Sarah Michelle Gellar ha pubblicato online un post su Instagram in risposta al lungo post in cui Charisma Carpenter ripercorreva i comportamenti scorretti e negativi di Joss Whedon, dai commenti sgradevoli sul suo aspetto fisico mentre era incinta alle continue minacce di licenziamento, dichiarando che non vuole essere associata per sempre al nome di Joss Whedon, nonostante sia orgogliosa di Buffy, ed esprimendo il proprio sostegno nei confronti di tutte le vittime di abusi che hanno avuto il coraggio di parlare.

Michelle Trachtenberg, interprete della sorella della Cacciatrice nella serie Buffy - L'ammazzavampiri, ha condiviso la dichiarazione della collega sottolineando: "Ora che sono una donna di 35 anni sono abbastanza coraggiosa da ricondividere questo post. Perché bisogna farlo e saperlo. Ero una teenager e il suo non era un comportamento appropriato". L'attrice ha successivamente aggiunto: "Quello che ha fatto è stato davvero negativo, ma noi vinciamo sopravvivendo".

Amber Benson ha invece recitato nella parte di Tara, la fidanzata di Willow, e ha ammesso via Twitter che l'atmosfera sul set era davvero tossica ed era causata dai vertici, aggiungendo che "Sono stati fatti molti danni durante quel periodo e molti di noi stanno ancora elaborando quanto accaduto venti anni dopo".

Clare Kramer, interprete della malvagia Glory nella quinta stagione, ha espresso il proprio sostegno alle colleghe e "alle altre persone che hanno la forza di farsi avanti con la propria verità. Molti aspetti di questo settore hanno bisogno di un reset".

