Buffy l'Ammazzavampiri, Dolly Parton conferma il reboot: 'Ci stiamo lavorando'

Tempo fa si era parlato della possibilità di realizzare un reboot di Buffy l'Ammazzavampiri, serie cult degli anni '90 con Sarah Michelle Gellar protagonista, ma gli attori avevano sempre smentito. Fino ad ora.

Dolly Parton ha confermato che la sua casa di produzione è al lavoro su un potenziale revival della serie. In una recente intervista, la cantante country ha dichiarato che i produttori stanno lavorando per riportare sullo schermo la serie con protagonista Sarah Michelle Gellar.

"Ci stanno ancora lavorando", ha svelato la Parton a Business Insider in un'intervista pubblicata il 24 gennaio scorso. "Stanno pensando di riportarla e di rinnovarla".

La Parton non ha fornito dettagli su chi sarà coinvolto nell'eventuale reboot della serie. La cantante di celebri brani come "Jolene" è legata alla serie, andata in onda tra il 1997 e il 2003, in qualità di produttrice attraverso la sua società di produzione Sandollar Productions, che ha co-fondato con il suo ex manager Sandy Gallin.

Persino Gellar inizialmente non era a conoscenza del coinvolgimento della Parton nello show; in una recente intervista aveva sottolineato di non averla mai incontrata di persona.

"Sì, un fatto poco noto: la leggenda Dolly Parton era tra i produttori dello show", aveva dichiarato l'interprete di Buffy durante un'intervista al Tonight Show con Jimmy Fallon del febbraio 2023. "Non l'abbiamo mai vista [ma] all'inizio ricevevamo regali di Natale con il nostro nome e io pensavo: 'Non sa nemmeno chi sono'. Poi un giorno qualcuno glielo ha chiesto e lei si è complimentata per la serie e per la mia interpretazione. Ho pensato: 'Oh, ora posso anche morire. Dolly Parton sa chi sono e pensa che io sia brava'".

Buffy - L'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar: "Sono un po' in là con gli anni per un reboot"

Nel gennaio 2023, Gellar aveva bocciato l'idea di un reboot di Buffy:

"L'abbiamo concluso. Sarei d'accordo se continuassero la storia, perché rimane sempre il tema dell'emancipazione femminile. Mi piace il modo in cui la serie è stata chiusa: 'Ogni ragazza può avere il potere'. È perfettamente predisposto per far sì che qualcun altro abbia quel potere. Ma come ho detto, le metafore di Buffy erano gli orrori dell'adolescenza. Penso di apparire ancora giovane, ma non ho più l'aria di un'adolescente".