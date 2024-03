Buffy, Pedro Pascal: 'Mi ha salvato la vita, sul conto avevo solo 7 dollari'

Oggi Pedro Pascal è uno degli attori più richiesti a Hollywood, dopo aver raggiunto la notorietà grazie a show come Narcos, The Mandalorian e The Last of Us, ma gli inizi della sua carriera sono stati difficili, con l'attore che ha ringraziato Buffy - L'ammazzavampiri per avergli "salvato la vita".

Pascal, che interpreterà Reed Richards nel prossimo reboot dei Fantastici 4 del MCU, a quei tempi aveva meno di 7 dollari sul suo conto in banca e stava pensando di abbandonare la carriera di attore in favore di qualcosa di più stabile. Fortunatamente, ha tenuto duro e ora si trova in una posizione che pochi attori possono vantare.

Parlando con Entertainment Tonight dopo la vittoria del SAG Award per The Last of Us, Pascal ha commentato quanto fosse importante per lui la vittoria, considerando che il voto proveniva dalla comunità degli attori. Ha poi rivelato che l'unico modo in cui è riuscito a mantenersi a Hollywood durante i primi anni da giovane attore è stato grazie ai residuali per il ruolo di Eddie maturati nell'episodio della stagione 4 di Buffy - L'ammazzavampiri in cui era apparso nel 1999.

"La mia gavetta è durata circa 15 anni. Stiamo parlando del poter andare da un medico, ammalarsi, subire un'operazione, pagare l'affitto. Avevo meno di 7 dollari sul mio conto in banca, poi un residuo di Buffy l'ammazzavampiri è arrivato e ha salvato la situazione ed è letteralmente il motivo per cui sono riuscito a rimanere a [Hollywood] e a non mollare".

I prossimi progetti di Pascal

I progetti a cui Pedro Pascal prenderà parte prossimamente sono numerosi e tra questi possiamo senza dubbio citare The Fantastic 4, dei Marvel Studios, in cui interpreterà Mr. Fantastic. Prima però lo vedremo ne Il Gladiatore 2 di Ridley Scott, nella seconda stagione di The Last of Us e in The Mandalorian & Grogu.

Pedro Pascal ed Emma Stone nel cast di Eddington, nuovo film diretto da Ari Aster

In questi giorni è nelle sale italiane con Drive-Away Dolls, film diretto da Ethan Coen, di cui potete leggere la nostra recensione.