Buffy - l'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar e il cast festeggiano l'anniversario!

Ieri Sarah Michelle Gellar e il cast di Buffy - l'ammazzavampiri hanno festeggiato il 22esimo anniversario dalla messa in onda del primo episodio avvenuta nel lontano 10 marzo 1997.

Sarah Michelle Gellar ha condiviso su Instagram un post in cui scrive: "Chiaramente marzo è un mese importante nella mia vita. 22 anni fa, oggi, lo show che ha cambiato la mia vita debuttava su un piccolo network, The WB. A tutti coloro che hanno dato una possibilità a me e alla serie, grazie. E a tutti i fan che hanno seguito lo show dall'inizio e a quelli che lo hanno scoperto successivamente, grazie per aver reso importanti la serie e il mio personaggio. Sarò eternamente grata di essere stata scelta (anche se in origine ero stata scelta per il ruolo di Cordelia)".

Per chi non lo sapesse, la Gellar aveva sostenuto il provino per il ruolo di Cordelia, andato poi a Charisma Carpenter, inizialmente provinata per la parte di Buffy. Sarah Michelle Gellar ha chiesto al creatore della serie Joss Whedon la possibilità di sostenere il provino per Buffy e il resto è storia.

Sarah Michelle Gellar non è stata l'unica star di Buffy - L'ammazzavampiri a celebrare l'anniversario della serie tv sui social. David Boreanaz, l'interprete di Angel nella serie e nello spinoff, ha inviato un saluto a tutti i vampiri.

Nicholas Brendon, l'interprete di Xander Harris, ha chiesto ai fan su Twitter quali fossero i loro 10 episodi preferiti (qui trovate la nostra intervista a Nicholas Brendon).

Name your top 10 Buffy The Vampire Slayer episode's and I'll reveal mine later today.#BuffySlayDay #NickyBrendon #NicholasBrendon https://t.co/uS2Bdkb4gp — Nicholas Brendon (@NicholasBrendon) 10 marzo 2019

Anche Charisma Carpenter non ha mancato di postare un piccolo tributo su Instagram.

