Buffy - l'ammazzavampiri: Disney+ sta per fare un annuncio sul reboot?

Buffy - l'ammazzavampiri potrebbe essere al centro di un annuncio imminente da parte di Disney+. La serie di culto è in fase di reboot, come confermato da tempo e secondo nuove anticipazioni, la piattaforma streaming Disney+ potrebbe avere importanti novità al riguardo.

Sarah Michelle Gellar in una scena di Buffy

Tempo fa è stato annunciato il reboot del cult Buffy - l'ammazzavampiri. Secondo alcuni rumor il nuovo show si intitolerà semplicemente Buffy, e il cambio di titolo sarebbe dovuto al motivo che non si tratterà di un vero reboot!

La nuova serie è stata annunciata prima che Disney acquisisse Fox, ma dopo la notizia dell'accordo non ci sono stati annunci di cancellazioni o cambiamenti di piani riguardo a Buffy. Adesso un insider avrebbe rivelato che la nuova serie tv potrebbe essere sviluppata come serie originale per Disney+ e potrebbe essere disponibile sulla piattaforma streaming nel corso del 2020. Per il momento non si sa molto altro, perciò restiamo in attesa di conferme ufficiali.

