Buffy, l'appello disperato di Sarah Michelle Gellar: "Non scaricate il pilot leaked"

La cancellazione del reboot di Buffy - L'ammazzavampiri da parte di Hulu ha creato scompiglio tra i fan della serie originale, che già pregustavano una nuova immersione nel mondo fantastico, ma irto di pericoli, di Sunnydale.

Ma adesso si fa largo l'appello disperato della star originale Sarah Michelle Gellar, la quale ha invitato i fan a non cedere alla tentazione di leggere la sceneggiatura o visionare il pilot piratato del reboot cancellato perché non sono corretti e non erano ancora pronti.

Sarh Michelle Gellar in una scena di Buffy - L'ammazzavampiri, ep. La riunione

Che cosa ha detto Sarah Michelle Gellar sul reboot di Buffy - L'ammazzampiri?

Nelle ultime ore, l'attrice è stata ospite di Page Six Radio su SiriusXM. Inevitabile la domanda sulla controversa decisione della piattaforma di streaming di non procedere con un seguito della serie cult degli anni '90 diretta dalla vincitrice dell'Oscar Chloé Zhao.

Il conduttore Evan Real ha confessato che sperava di veder trapelare on line l'episodio pilota scartato, diretto da Zhao. Ma Sarah Michelle Gellar non era affatto d'accordo.

"Spero proprio di no, perché altrimenti tutti giudicheranno il prodotto e gli episodi pilota non erano ancora pronti", ha spiegato. "Non era finito, giusto? Non è che abbiamo girato una stagione, l'abbiamo finita e poi l'hanno accantonata. Non è come quando hanno girato il film di Batgirl e poi non l'hanno distribuito. Quel film era finito. Si gira un episodio pilota proprio perché ci sono dei nuovi personaggi e si vuole vedere come va. Ci sono cose che si imparano e cose che si correggono. Di solito, la prima versione di un episodio pilota non va in onda... è uno strumento di apprendimento. L'episodio pilota originale di Buffy non aveva nulla a che fare con la serie. Era una Willow diversa. Era una serie molto diversa. Ma questi sono strumenti di apprendimento."

Gellar ha aggiunto di aver visto circolare online una versione della sceneggiatura dell'episodio pilota del reboot e spera che i fan evitino di leggerla, per lo stesso motivo.

"Ho visto una versione della sceneggiatura in giro", ha detto. "Non è corretta. È davvero un peccato e chiedo ai fan che, se vedete delle sceneggiature trapelate, non le guardiate perché non rappresentano la nostra visione."

Buffy the Vampire Slayer: una scena dell'episodio Il narratore

Perché il reboot di Buffy è stato cancellato?

La notizia della cancellazione del reboot di Buffy - L'ammazzavampiri è stata accolta dai fan come un fulmine a ciel sereno. Secondo alcune fonti anonime citate dall'Hollywood Reporter, l'episodio pilota del reboot scritto da Nora e Lilla Zuckerman non sarebbe stato sufficientemente buono. La sceneggiatura è stata riscritta per risolvere i problemi e la prima bozza dell'episodio, in particolare, è stata migliorata. Tuttavia, considerando la potenziale stagione nel suo complesso, Disney ha ritenuto che il tentativo di revival non funzionasse e ha deciso di non rigirare l'episodio pilota e di non approvare la serie.

Mercoledì, un portavoce di Disney Entertainment Television ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Abbiamo una lunga e proficua collaborazione con Chloé, Sarah e Gail: il loro curriculum parla da sé e sono partner eccezionali. La nostra decisione di non procedere con l'ordine di una serie non riflette la nostra stima e ammirazione per il team creativo, incluse Lilla e Nora."

l'abbraccio tra Buffy e Angel

In precedenza, Sarah Michelle Gellar aveva affermato che il dirigente che aveva cancellato la serie (secondo alcune fonti, il presidente del Disney Television Group Craig Erwich) aveva tenuto a precisare di non aver mai apprezzato Buffy.

"Avevamo un dirigente del nostro show che non solo non era un fan della serie originale, ma si vantava costantemente di non averla mai vista per intero e di non apprezzare il genere. È molto difficile quando si tratta di un franchise amato come Buffy, non solo in tutto il mondo, ma anche da me e Chloé. Questo vi fa capire la dura battaglia che abbiamo dovuto affrontare fin dal primo giorno, quando il tuo dirigente si vanta letteralmente di non averla mai vista".

La Gellar aveva anche spiegato di aver parlato con Chloe Zhao della decisione: "Io e Chloé la pensiamo allo stesso modo, siamo deluse. Fa male. Siamo rattristate per come e quando è stata gestita la situazione. Ma ho appena detto a Chloé, 'Domenica sera agli Oscar, indossa quella corona, percorri il tappeto rosso, goditi tutto l'amore per ciò per cui hai lavorato e dimentica il resto'. Per me è importante che questo non sminuisca ciò che abbiamo realizzato e ciò che ha realizzato lei. E c'è sempre tanto altro da fare".