Il reboot di Buffy cancellato segna la fine di un’era per le serie tv

Niente da fare per il reboot di Buffy, il cui episodio pilota era stato affidato a Chloe Zhao: Hulu annuncia la cancellazione e tocca a Sarah Michelle Gellar comunicare la brutta notizia ai fan

Il reboot di Buffy non si farà. Hulu, la piattaforma streaming che avrebbe dovuto dare il via alla produzione, ha deciso di non procedere con la nuova serie dedicata alla Cacciatrice di vampiri, cancellando definitivamente il progetto dopo mesi di rumors.

A confermare la notizia è stata la stessa Sarah Michelle Gellar, protagonista della serie originale, che ha annunciato la decisione ai fan con un video pubblicato su Instagram. Il progetto era in sviluppo da circa un anno, da quando cioè la piattaforma aveva ordinato un episodio pilota. Ora però il tentativo di rilanciare uno dei franchise più conosciuti della TV pare definitivamente accantonato.

La cancellazione chiude (definitivamente?) a uno dei ritorni più attesi e discussi degli ultimi anni e segna simbolicamente la fine di un'epoca: quella di una "generazione" di serie tv nate tra gli anni Novanta e i primi Duemila.

Perché il reboot di Buffy è stato cancellato

Sarah Michelle Gellar e James Marsters in una scena di Buffy

Il nuovo progetto, che aveva il titolo provvisorio di Buffy: New Sunnydale, era stato annunciato a febbraio 2025 come una rilettura contemporanea dell'universo narrativo della serie originale. Il pilot era stato affidato alla regista premio Oscar Chloé Zhao (che nel 2026 concorre alle prestigiose statuette con Hamnet in ben 8 categorie), grande fan dichiarata della serie, con una sceneggiatura firmata dalle sorelle Nora Zuckerman e Lilla Zuckerman, già autrici della serie Poker Face con Natasha Lyonne.

Nella nuova serie sarebbe tornata anche Sarah Michelle Gellar, ancora nei panni di Buffy Summers, ma questa volta come mentore della nuova Ammazzavampiri.

Nelle ultime settimane però erano emersi dubbi sul risultato dell'episodio zero. Secondo alcune fonti interne, non sarebbe stato considerato del tutto convincente e il tono autoriale di Chloé Zhao non sarebbe stato ritenuto perfettamente allineato con quello del franchise.

Per un breve periodo si sarebbe parlato anche di possibili revisioni e riscritture del progetto. Alla fine però Hulu ha deciso di non proseguire con la serie, pur dicendosi ancora interessata al marchio "Buffy".

L'annuncio di Sarah Michelle Gellar

La decisione sarebbe stata comunicata a Sarah Michelle Gellar venerdì sera, mentre l'attrice si trovava ad Austin per il South by Southwest Festival, dove stava presentando il nuovo film Ready or Not 2: Here I Come. Secondo quanto riportato da diverse fonti, la notizia avrebbe colto di sorpresa la stessa attrice, che proprio durante la promozione del film aveva già parlato con entusiasmo del progetto.

Nel video pubblicato sui social, che è stato l'effettivo annuncio ufficiale dell'addio al reboot di Buffy, Sarah Michelle Gellar ha detto di essere "molto triste" per la cancellazione del progetto. "Voglio ringraziare Chloé Zhao perché non avrei mai pensato di ritrovarmi ancora a calzare gli stivali stilosi ma anche economici di Buffy. E, grazie a Chloé, ho potuto ricordare quanto io la ami e quanto significhi, non solo per me, ma per tutti voi", ha detto l'attrice nel video. "Questo non cambia nulla, e prometto che, se l'apocalisse dovesse davvero arrivare, potete ancora chiamarmi".

L'eredità di Buffy - L'ammazzavampiri

Buffy the Vampire Slayer: una scena dell'episodio Tabula Rasa

Il reboot avrebbe dovuto riportare in TV uno dei titoli più influenti della serialità moderna, e in effetti uno di quelli che hanno contribuito a crearla. Andata in onda tra il 1997 e il 2003, Buffy - L'ammazzavampiri, creata da Joss Whedon, non è stata soltanto un successo cult. Ha ridefinito il modo in cui la televisione raccontava l'adolescenza, il fantasy e l'horror.

L'eredità della serie resta certamente intatta: Buffy continua a essere considerata una delle produzioni che hanno cambiato per sempre il linguaggio seriale. Il reboot avrebbe però potuto avvicinare l'universo della Cacciatrice di vampiri a una nuova generazione di spettatori.

Il fallimento dell'operazione Buffy: New Sunnydale testimonia come le trasformazioni del mercato delle serie, ma anche gli inevitabili cambiamenti culturali e sociali, abbiano reso sempre più difficile riportare in vita un progetto senza riaprire discussioni sul passato della produzione e sulle scelte compiute.

A questo si aggiunge un fattore "industriale": il modello del reboot non funziona più come qualche anno fa. Le piattaforme streaming stanno riducendo gli investimenti sulle "operazioni nostalgia" che, a fronte di facili entusiasmi generati in fase di annuncio, non garantiscono poi concretamente una base di pubblico sicura e immediata.

Oggi, insomma, neppure se ti chiami Buffy Summers hai un posto garantito in qualche palinsesto e nel catalogo di qualche piattaforma.