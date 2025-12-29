Buen Camino è il re del botteghino: migliore apertura di sempre per un film di Natale

27 milioni di euro incassati, record su infranti, pubblico entusiasta e divertito dalle gag, il vero vincitore del Natale 2025 è Checco Zalone.

Alla fine di questo lungo weekend festivo facciamo i conti in tasca a Checco Zalone. Il comico pugliese batte James Cameron e la sua corazzata ipercostosa e ipertecnologica a suon di risate trascinando folle di spettatori in sala. Risultato? Con 27 milioni di euro, una media di 34.847 euro in 771 cinema, 3.316.838 spettatori e una quota di mercato pari al 71,4% Buen Camino diventa la migliore apertura di sempre per un film di Natale.

Prodotto da prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli, una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con Netflix, l'arrivo del film on the road di Checco Zalone, tornato a far coppia col regista Gennaro Nunziante dopo la parentesi solista di Tolo Tolo, è stato accolto con gioia dagli esercenti trainando il mercato cinematografico con una crescita del 256,5% rispetto al weekend della settimana precedente e dell'87% rispetto allo stesso weekend del 2024.

Oona Chaplin in una scena di Avatar: Fuoco e Cenere

Avatar: Fuoco e Cenere: il grande sconfitto?

L'arrivo di Zalone in sala ha immediatamente scalzato dalla vetta del box office italiano il nuovo capitolo della saga di Avatar, analizzato nella nostra recensione di Avatar: Fuoco e Cenere. 15 milioni di incassi, di cui quasi 8 raccolti nell'ultima settimana, non sono certo cifre da disdegnare, ma se si confrontano i dati di Avatar, in programmazione dal 17 dicembre, col dirompente esordio di Zalone, che ha quasi doppiato gli incassi totali del colossal sci-fi di Avatar, restano pochi dubbi sul vero vincitore.

Non se la passa male neppure il nuovo film di Russell Crowe, forte dell'entusiasmo del pubblico per la sua nuova carismatica performance di cui parliamo nella nostra recensione di Norimberga. La pellicola diretta da James Vanderbilt, che ricostruisce lo storico Processo di Norimberga, incassa altri 1,6 milioni approdando a un totale di 3,7 milioni. Lodi al gerarca nazista di Russell Crowe e alle altre star del film, tra cui spiccano Rami Malek e Michael Shannon.

Il debutto di Primavera

In discesa il campione di incassi Zootropolis 2, quarto con altri 1,4 milioni di euro che lo portano a sfiorare i 16 milioni di euro dopo 5 settimane di programmazione.

Debutta in quinta posizione il secondo titolo italiano natalizio dopo Buen Camino. Si tratta di Primavera, pellicola diretta dal regista d'opera Damiano Michieletto che racconta l'appassionato incontro tra Antonio Vivaldi e una promettente violinista orfana interpretata da Tecla Insolia. Come svela la nostra recensione di Primavera, il film gode del plauso della critica per il taglio originale e appassionato, per la ricostruzione storica della Venezia del 1700 e per le convincenti interpretazioni di Michele Riondino e Tecla Insolia incassando 562.000 euro da 221 sale, con una media per sala di oltre 2.500 euro.