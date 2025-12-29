Buen Camino, Martina Colombari: "Chi critica Checco Zalone è invidioso"

L'attrice e conduttrice televisiva, che affianca Checco Zalone nella commedia natalizia campione d'incassi, ha difeso il comico dalle critiche.

Una parte del successo di Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone che sta spopolando nelle sale italiane macinando milioni su milioni, va a Martina Colombari. L'ex Miss Italia ha accettato di invecchiarsi e imbruttirsi (almeno un pochetto) per interpretare Linda, trasandata ex compagna di Checco Zalone nonché madre di sua figlia Cristal.

L'attrice, che ha ammesso di aver accettato con entusiasmo la trasformazione fisica, ha difeso il comico pugliese dalle critiche dei detrattori accusando gli italiani di essere "invidiosi del suo successo".

Checco Zalone in una scena di Buen Camino

Nessun tocchi Checco Zalone

Nel weekend natalizio Buen Camino ha mancato per un soffio i 27 milioni di euro. Mentre il grande pubblico nostrano impazzisce per la satira di Zalone, c'è chi storce il naso per un certo buonismo di fondo e per la voglia di compiacere l'establishment che trapelano dalla sceneggiatura di Zalone, ma in un'intervista col Messaggero Martina Colombari ha difeso a spada tratta il comico accusando gli italiani di essere invidiosi.

"Gli italiani non gioiscono del successo altrui" ha detto esplicitamente. "Checco Zalone ha la possibilità di affrontare argomenti considerati inopportuni grazie alla sua comicità. Se lui parla di prostata infiammata fa ridere, un altro sarebbe volgare. Zalone è un comico intelligente e in vari momenti del film dice le cose che la gente pensa".

Imbruttirsi sullo schermo? Che gioia!

Come analizzato nella nostra recensione di Buen Camino, il film racconta l'impresa del ricco e menefreghista Checco Zalone, chiamato dall'ex compagna a mettersi alla ricerca della figlia adolescente che è scomparsa. Dopo aver scoperto che la ragazza sta affrontando il Cammino di Santiago, Checco si trasformerà a sua volta in pellegrino, ma a suo modo. Per interpretare Linda, la madre di Cristal, Martina Colombari si è mostrata senza trucco e coi capelli grigi e in disordine.

"Sono felice di rinunciare alla mia bellezza o di metterla in secondo piano" ha ammesso l'attrice. "Mi ha precluso delle opportunità: un regista mi disse che nel ruolo di una cieca non sarei stata credibile. In Buen Camino mi sono divertita tanto, mi è piaciuto trasformarmi. E pensare che al provino Checco e Nunziante avevano quasi paura a chiedermi di imbruttirmiMi hanno domandato se fossi disposta a dimenticare la Martina di oggi".

Non solo Checco Zalone si è rivelato una persona simpatica e gioviale ("ricordo grandi mangiate e bevute, chiacchierate, insomma sul set c'era un clima simpaticissimo"), ma è stato lui a convincere Martina Colombari a partecipare a Ballando con le stelle: "Mi ha spinta a partecipare a Ballando per mettermi in gioco, fare una nuova esperienza. Il programma mi manca e ricomincerei domani".