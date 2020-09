Captain Marvel: Brie Larson ha fatto provini anche per Thor e Iron Man 2

Brie Larson svela altri aneddoti relativi alla sua carriera prima di Captain Marvel, raccontando di aver fatto provini anche per Iron Man 2 e Thor.

Durante un nuovo video sul suo canale YouTube ufficiale, la protagonista di Captain Marvel Brie Larson rivela di aver anche fatto un provino per Iron Man 2 di Jon Favreau e Thor di Kenneth Branagh.

Brie Larson è Kate nell'episodio Aftermath di The United States of Tara

È passato solo un anno e mezzo da quando l'attrice ha debuttato come Captain Marvel dell'MCU nel film del 2019 di Anna Boden e Ryan Fleck, ma è subito diventata amatissima dai fan Marvel. Ora Brie Larson, in una nuova serie di video su Youtube, rivela alcuni dettagli della sua carriera passata, raccontando di diverse opportunità che le sono sfuggite, come quelle di partecipare a Iron Man 2 e Thor.

La giovane star non ha, però, rivelato per quali ruoli specifici ha fatto l'audizione, ma a quanto pare avrebbe voluto unirsi all'MCU anni prima di Captain Marvel. Anche se non ha detto molto sui ruoli che avrebbe potuto interpretare, è facile pensare ai ruoli femminili dei due titoli.

Iron Man 2, ci sarebbe ovviamente Natasha Romanoff/Black Widow, interpretata poi da Scarlett Johansson, mentre per Thor ci sarebbe Jane Foster, che ha avuto poi il volto di Natalie Portman, e anche Darcy Lewis, ruolo molto più giovane che sarebbe stato perfetto per Brie Larson, ma che alla fine è stato assegnato a Kat Dennings.

In ogni caso, alla fine per Brie Larson è andata bene comunque, visto il ruolo importante che ha ottenuto in Captain Marvel, ruolo che dovrebbe riprendere nel secondo capitolo e nei futuri ipotetici film sugli Avengers.