Bridget Jones's Baby: perché Renée Zellweger è ingrassata solo pochi chili per il film

A differenza dei primi due capitoli, in Bridget Jones's Baby Renée Zellweger è ingrassata solo pochi chili per riflettere il cambiamento del suo personaggio.

Renée Zellweger fa parte di quella schiera di attori noti per le loro trasformazioni fisiche. lo dimostra anche l'Oscar recente vinto per il ruolo di Judy Garland nel biopic Judy. Ma nel caso di Bridget Jones's Baby, terzo capitolo della popolare saga che l'ha resa celebre in tutto il mondo, la Zellweger è dovuta ingrassare solo pochi chili.

Bridget Jones's Baby: la prima foto di Renée Zellweger

Per i primi due capitoli della saga di Bridget Jones, Renée Zellweger ha modificato il suo corpo minuto mettendo su oltre 13 chili per interpretare la 32enne Bridget Jones, inglese single sciatta e tutt'altro che perfetta che a un certo punto decide di prendere il controllo della propria esistenza.

Dopo aver perso il peso acquisito per il primo film, Renee Zellweger è stata chiamata a ripetere l'operazione per il sequel, Che pasticcio, Bridget Jones!, in un tira e molla abbastanza traumatico a livello fisico.

Le cose, per fortuna, sono andate meglio nel caso di Bridget Jones's Baby, ambientato 12 anni dopo gli eventi del primo film. Stavolta la situazione era diversa perché la vita sentimentale non è più un'ossessione per Bridget così come il suo peso.

La Zellweger ha confessato al Daily Telegraph che si aspettava di mettere su di nuovo parecchio peso, ma la regista Sharon Maguire voleva invece mostrare il personaggio in una fase in cui è riuscito finalmente a conquistare il peso ideale:

"Sharon sperava che riuscissimo a mostrare Bridget in grado di gestire in suo peso forma, ma al tempo stesso questo non doveva significare che la sua vita fosse perfetta. Non ero sicura di questa visione perché abbiamo qualcosa che dobbiamo sistemare o che vogliamo cambiare di noi stessi. Tutti abbiamo in mente un ideale che aspiriamo a raggiungere. Perciò alla fine sono dovuta ingrassare, ma solo di pochi chili, ho dovuto aumentare il seno e mettere su una pancia di chi ha avuto un bambino. Bridget è una donna perfettamente normale.e non ho mai capito perché il suo peso avesse tanta importanza. Nessun attore uomo avrebbe tanta attenzione su di sé se facesse la stessa cosa per un ruolo.".