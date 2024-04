Bridget Jones: Mad About the Boy, Renée Zellweger riprende l'iconico ruolo nel quarto film

Renée Zellweger riprenderà il ruolo di Bridget Jones, tratto dai romanzi di Helen Fielding, in occasione del film Mad About the Boy.

Universal Pictures e Working Title hanno annunciato la produzione di Bridget Jones: Mad About The Boy, il nuovo capitolo della storia con protagonista Renée Zellweger nell'iconico ruolo ispirato ai romanzi di Helen Fielding.

Il franchise cinematografico era tornato sugli schermi nel 2016, portando gli incassi totali degli adattamenti dei libri a quota 760 milioni di dollari in tutto il mondo.

Chi tornerà nel cast

Nel cast di Bridget Jones: Mad About the Boy, oltre a Renée Zellweger, torneranno anche Hugh Grant ed Emma Thompson.

Tra gli interpreti del film che sarà diretto da Michael Morris (To Leslie) ci saranno anche Chiwetel Ejiofor (Rob Peace) e Leo Woodall (The White Lotus).

Mad About You mostrerà Bridget ormai cinquantenne mentre affronta le sfide della vita moderna e le responsabilità legate alla maternità.

Nel team dei produttori ci saranno anche Tim Bevan, Eric Fellner e Jo Wallet, oltre a Fielding.

Un franchise di grande successo

Il diario di Bridget Jones ha debuttato nelle sale nel 2001, mentre i sequel Che pasticcio, Bridget Jones! e Bridget Jones's Baby sono stati distribuiti successivamente nel 2004 e nel 2016, dopo un'assenza di oltre un decennio dagli schermi.

Emma Thompson, interprete della Dottoressa Rawling nel recente capitolo della saga, era stata co-sceneggiatrice del film.