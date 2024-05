Bridget Jones: Mad About The Boy, nuove aggiunte al cast, tra cui Isla Fisher e Nico Parker

La star di 2 single a nozze Isla Fisher, Nico Parker (Dragon Trainer) , Josette Simon (Anatomia di uno scandalo) e Leila Farzad (Black Mirror: Joan is Awful) si sono uniti al cast di Bridget Jones: Mad About the Boy, che debutterà il giorno di San Valentino del prossimo anno nelle sale cinematografiche internazionali e su Peacock negli Stati Uniti.

Gemma Jones e Jim Broadbent tornano a interpretare la mamma e il papà di Bridget. Sarah Solemani, Sally Phillips, Shirley Henderson e James Callis riprenderanno il ruolo degli amici di Bridget. Anche Neil Pearson, Joanna Scanlan e Celia Imrie tornano per questo ultimo capitolo della serie di Bridget Jones. Si uniscono alle star Renée Zellweger, Hugh Grant ed Emma Thompson e ai nuovi arrivati Chiwetel Ejiofor e Leo Woodall.

Il film

Bridget Jones: Mad About the Boy è basato sull'omonimo romanzo di Bridget Jones di Helen Fielding e sarà il quarto capitolo della serie. Il film è attualmente in fase di produzione con Michael Morris alla regia da una sceneggiatura di Fielding, Abi Morgan e Dan Mazer. Le prime foto dal set anticipano il giovane personaggio di Rockstar mentre passeggia con Bridget.

Bridget Jones's Baby: Renée Zellweger in una scena

Bridget Jones's Baby, uscito nel 2016, ha incassato 212 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 35 milioni di dollari, mentre i film della serie hanno incassato oltre 760 milioni di dollari al box office mondiale.

Questo quarto capitolo di Universal, StudioCanal e Miramax è prodotto da Tim Bevan, Eric Fellner e Jo Wallett attraverso Working Title Films. Amelia Granger, Sarah-Jane Wright e Fielding sono i produttori esecutivi. StudioCanal cofinanzierà e distribuirà il film in alcuni territori internazionali. Anche Miramax cofinanzia il film.