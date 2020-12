Bridgerton, Regé-Jean Page: "Non è la serie in costume che farei vedere a mia nonna"

Il protagonista maschile di Bridgerton, Regé-Jean Page, svela come è venuto a conoscenza del casting e specifica che, vista la natura sexy, non si tratta della classica serie in costume da far vedere alla nonna.

Regé-Jean Page, protagonista maschile della serie Netflix Bridgerton, che tanto fa discutere gli utenti per i temi trattati e le scene di sesso bollenti, ha parlato dello show specificando che nons i tratta della classica serie in costume da far vedere alla nonna.

Bridgerton: un'immagine della serie

In Bridgerton, Rege-Jean Page interpreta il focoso Simon Basset, Duca di Hastings. L'attore ha svelato a Variety di aver+ scoperto l'esistenza della serie in preparazione da un annuncio su Twitter:

"Ero sul treno. Stavo tornando da un allenamento di boxe. Ho praticamente urlato sul treno quando l'ho letto e tutti si sono girati. Ho cercato di nascondermi nella mia sedia dall'imbarazzo, ma ero davvero emozionato. È un casting stupidamente perfetto e siamo tutti fortunati a crogiolarci nel suo splendore."

Qui trovate la nostra recensione di Bridgerton, period drama prodotto da Shonda Rhimes basato sul romanzo del 2000 Il duca e io, firmato da Julia Quinn. Al centro della trama la relazione interraziale tra Simon e Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor).

Regé-Jean Page definisce Bridgerton "un mix tra Jane Austen, Gossip Girl e 45 Sfumature di grigi. Ci siamo divertiti un sacco a indossare costumi d'epoca, lo show è ambientato nell'epoca Regency, nel 1813. Si tratta di una storia d'amore, un fantasy ed è un caldo abbraccio Regency."

Bridgerton, una scena della serie Netflix divide Twitter: "È stupro"

Il riferimento dell'attore alle 'sfumature di grigio' è legato all'abbondanza di scene di sesso realizzante con un coordinatore di intimità, come ha specificato la co-protagonista Phoebe Dynevor. Regé-Jean Page conferma:

"Abbiamo lavorato con un fantastico team di intimità guidato da Lizzy Talbot. Ti alleggerisce così tanto il lavoro avere che ti dirige e ti guida, ti protegge e si prende cura di te. È un po' folle che le persone abbiano girato questo tipo di scene senza. Il ruolo è stato un po' rischioso, sono a torso nudo molto di più rispetto al passato. Ho inviato dei messaggi alla mia famiglia, il nostro gruppo su WhatsApp è pieno di punti esclamativi inframezzati da emoji a luci rosse. Il tenore è 'Sappiamo che sono tutti eccitati per questo, ma voglio che sappiate cosa sta accadendo, c'è Regé seminudo in tv a Natale.'"

L'attore conviene che non è il tipo di serie in costume da far vedere alla nonna: "Si tratta di qualcosa di diverso, divertente, sexy; è una serie ambientata in un'epoca passata, non è qualcosa che abbiamo già visto."