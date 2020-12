Bridgerton, una scena della serie Netflix divide Twitter: "È stupro"

Bridgerton è una delle ultime serie ad essere state distribuite su Netflix. Certamente, lo show non ambiva ad essere pudico ma tutt'altro. Di certo, non fino al punto tale da spingere molti utenti su Twitter ad accusarlo di aver "coperto" una violenza sessuale. Ebbene sì, lo show Netflix è finito al centro della gogna mediatica per una scena incriminata. Bridgerton segue le vicende di Daphne Bridgerton e il duca Simon Basset, il cui falso amore sfocia in una passione autentica quando i due sono costretti a sposarsi come parte di uno stratagemma.

Fin dall'inizio di Bridgerton, però, la natura della loro passione non è basata totalmente sul consenso e sulla chiarezza comunicativa. Daphne non ha tanta esperienza in ambito sessuale e Simon le mente dicendo che non può avere figli soltanto perché non vuole averne. Così, Daphne inizia a voler fare sesso con Simon ponendosi sopra di lui in modo tale che il duce debba necessariamente evitare il coito interrotto. Nel libro, la decisione di Daphne giunge inaspettata e Simon è ubriaco; al contrario, nella serie la scelta della ragazza è premeditata e il duca mostra lucidità. Un'azione del genere è stata etichettata dai fan su Twitter come violenza sessuale da parte di Daphne.

Sebbene tante cose siano cambiate nel corso degli ultimi 20 anni, questa scena aveva destato scalpore anche al momento dell'uscita del libro da cui la serie è tratta. Alcuni utenti si sono scagliati contro la serie ancor prima della sua distribuzione, accusando i creatori di contenuti di inserire puntualmente inutili e dannose sequenze di violenze sessuali.

Alcuni utenti hanno rimproverato alla serie non tanto il fatto di aver mostrato una violenza sessuale quanto quello di averla successivamente "coperta" e aver evitato di costruire un'adeguata riflessione sulla sequenza portata in scena.

Come riportato da Glamour, Bridgerton ha ricevuto ottime recensioni da parte della critica e la seconda stagione dello show potrebbe proprio approfondire il peso di una scena del genere sul rapporto tra Simon e Daphne.