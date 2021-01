Bridgerton totalizza 63 milioni di visualizzazioni, dicembre record per Netflix

Dicembre da record per Netflix grazie alla serie di Shondaland Bridgerton, che ha attirato l'attenzione del pubblico internazionale segnando 63 milioni di visualizzazioni, e del film di George Clooney The Midnight Sky.

Il dicembre di Netflix ha visto una crescita vertiginosa nel numero delle visualizzazioni celebrando la settimana di Natale - dal 25 al 31 dicembre - più seguita di sempre. Merito anche dell'arrivo sulla piattaforma streaming di Bridgerton, serie prodotta da Shonda Rhimes, che ha totalizzato finora ben 63 milioni di visualizzazioni.

Bridgerton: Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor in una foto dei protagonisti

Le statistiche in questione, state condivise da Netflix stessa con IndieWire e non verificate da un'entità terza, sono misurate sia in base alle ore di visione totali che alle ore di visualizzazione medie per abbonato in ciascun periodo.

Fin dall'approdo su Netflix, Bridgerton, dramma sentimentale ambientato in epoca Regency e creato da Chris Van Dusen, è stato visto da 63 milioni di utenti diventando la quinta serie originale della piattaforma streaming di tutti i tempi. Bridgerton ha raggiunto la posizione numero 1 in 76 paesi inclusi USA, UK, Brasile, Francia e South Africa ed è entrato nella top 10 di tutti i paesi in cui è presente il servizio escluso il Giappone.

Qui trovate la nostra recensione di Bridgerton, period drama prodotto da Shonda Rhimes basato sul romanzo del 2000 Il duca e io, firmato da Julia Quinn. Al centro della trama la relazione interraziale tra Simon e Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor).

Bridgerton: le scene di sesso sono state realizzate con un coordinatore di intimità

Ottimi risultati anche per il film The Midnight Sky, diretto e interpretato da George Clooney, che è stato visto da 72 milioni di spettatori. The Midnight Sky ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche dei contenuti più visti in 77 paesi ed è stato nella top 10 di 93 paesi, inclusi Turchia, Argentina, Germania e Islanda, dove il film è stato in parte girato.

L'adventure movie per famiglie di Robert Rodriguez, We Can Be Heroes, uscito il giorno di Natale, punta ai 44 milioni di spettatori. Nel cast Pedro Pascal e Priyanka Chopra. Neltflix ha già annunciato la messa in cantiere del sequel, We Can Be Heroes 2.