We Can Be Heroes 2: Robert Rodriguez sta sviluppando il sequel

Netflix ha dato il via allo sviluppo di We Can Be Heroes 2 e Robert Rodriguez si occuperà della sceneggiatura, della regia e della produzione.

We Can Be Heroes 2 sembra aver ottenuto il via libera da parte di Netflix e il sequel sarebbe già in fase di sviluppo.

Il progetto avrebbe ottenuto l'approvazione grazie agli ottimi dati relativi alle visualizzazioni ottenuti sulla piattaforma di streaming.

Robert Rodriguez sarà nuovamente coinvolto come sceneggiatore, produttore e regista del secondo capitolo della storia di We Can Be Heroes, film già visto in oltre 44 milioni di case secondo le statistiche rivelate da Netflix.

Attualmente è ancora troppo presto per sapere quando il lungometraggio entrerà in fase di produzione.

Il filmmaker, nel mese di dicembre, aveva rivelato che sperava di dare vita a un Rodriguez Cinematic Universe usando i personaggi apparsi in We Can Be Heroes, Spy Kids e Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D, progetto che difficilmente potrà però approdare sugli schermi. Rodriguez ha spiegato: "Forse in versione fumetto potrò proporre tutti i miei personaggi originali e se poi quel progetto funzionerà... Si dovrà capire perché sono tutti stati realizzati da diverse case di produzione e cose simili. We Can Be Heroes è stato divertente, è stato bello realizzare qualcosa di quel tipo, ma era realmente qualcosa di nuovo. Sarebbe un progetto interessante, un'idea divertente, perché ci sono così tanti personaggi apparsi nel corso degli anni. Si potrebbe avere un personaggio di Desperado con uno di Machete e con i ragazzini di Spy Kids ormai adulti, e con Sharkboy e Lavagirl, e così via. Devo ideare una storia che sia buona".

We Can Be Heroes: un'immagine del film Netflix

We Can Be Heroes ha come star gli attori Pedro Pascal, Christian Slater, Priyanka Chopra, Boyd Holbrook, Adriana Barraza, Chris McDonald e Yaya Gosselin.

Tra gli interpreti di We Can Be Heroes ci sono anche Vivien Blair, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar, Lyon Daniels, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley, Andy Walken, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Taylor Dooley, Sung Kang, Haley Reinhart, J. Quinton Johnson, JJ Dashnaw.

La sinossi del film Netflix è la seguente: Quando gli invasori alieni rapiscono tutti i supereroi della Terra, i loro figli dovranno fare squadra e imparare a lavorare insieme se vogliono salvare i propri genitori e il mondo.