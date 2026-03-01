Bridgerton 4, Katie Leung racconta: "Tutti odiano il mio personaggio e non suo marito, non è giusto"

In Bridgerton 4, Katie Leung dà volto a Lady Araminta, antagonista senza redenzione, un personaggio discusso e potentissimo, che ribalta il concetto di "cattiva" tra trauma, ambizione e giudizi di genere, conquistando il pubblico proprio grazie alla sua durezza.

Nel mondo scintillante di Bridgerton, tra balli, matrimoni e segreti sussurrati, serve qualcuno che rompa l'armonia, nella quarta stagione, quel ruolo spetta a Lady Araminta: una figura scomoda, glaciale e indimenticabile, interpretata con precisione chirurgica da Katie Leung.

Lady Araminta, la villain che non chiede scusa

Il Ton di Bridgerton ha sempre avuto una certa familiarità con madri manipolatrici e strategie matrimoniali, ma Lady Araminta Gun segna un salto di qualità. Due volte vedova, elegante e inflessibile, il personaggio interpretato da Katie Leung si impone come la prima vera antagonista stagionale dell'universo Shondaland: non una semplice presenza fastidiosa, ma una forza narrativa che regge l'intero conflitto emotivo della quarta stagione.

Leung, però, rifiuta l'etichetta di "cattiva monodimensionale". "Nessuno incolpa suo marito", osserva l'attrice, riferendosi al defunto Lord Penwood, la cui doppia vita ha generato l'intero disastro. "Tutti dicono solo: Araminta è terribile. E io penso che sia profondamente ingiusto". È una riflessione che apre uno squarcio interessante: perché, in una società costruita su segreti maschili e silenzi imposti alle donne, è sempre chi resta a gestire le macerie a diventare il bersaglio del giudizio?

Il lavoro di Leung si muove proprio su questa ambiguità. Araminta è crudele, sì, ma anche intrappolata in un sistema che non le concede alternative. La sua durezza non nasce dal piacere del controllo, bensì dalla paura della rovina sociale. È una villain che non chiede comprensione, ma la impone, scena dopo scena.

Katie Leung, potere silenzioso e identità sullo schermo

Per Katie Leung, il ruolo di Lady Araminta rappresenta una svolta significativa. Dopo essere stata Cho Chang in Harry Potter e la voce di Caitlyn in Arcane, Bridgerton le offre un personaggio adulto, scomodo, impossibile da addomesticare. "Con Araminta non avevo alcuna pressione di piacere al pubblico", racconta. "Il mio obiettivo era renderla umana, non simpatica".

Una scena di Bridgerton

Gran parte della potenza del personaggio passa attraverso il corpo e, soprattutto, lo sguardo. "C'è molto che puoi dire con gli occhi, cose che non finiscono sulla pagina", spiega Leung, collegando questa scelta a un immaginario femminile fatto di repressione e controllo emotivo. Anche costumi e parrucche diventano strumenti narrativi: una volta indossati, l'attrice racconta di aver "abitato" naturalmente l'autorità di Araminta, senza bisogno di forzature.

Un altro elemento centrale è stato il lavoro di gruppo sul set. Leung sottolinea quanto sia stato raro e significativo trovarsi circondata da più attrici asiatiche nello stesso progetto. "Ti rendi conto di quanto fosse diverso solo dopo", confessa. "Era una sensazione di sicurezza che non avevo mai provato prima". Anche la maternità ha giocato un ruolo inatteso: con un figlio di un anno, l'attrice racconta di non avere più energia per l'ansia da prestazione, concentrandosi solo sull'essenziale.

Sul destino di Lady Araminta, Leung non chiude del tutto la porta. "Mai dire mai", dice, anche se ammette che la vergogna renderebbe difficile un suo ritorno nel cuore del Ton. Ma, in fondo, poco importa. Araminta ha già fatto ciò che doveva: lasciare un segno. "Amo il fatto che la gente ami odiarla", conclude Leung. "Significa che ho fatto bene il mio lavoro". E in un mondo come Bridgerton, non è forse questo il vero trionfo di una grande antagonista?